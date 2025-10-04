Ο υπουργός Ναυτιλίας θα είναι υποψήφιος για την ηγεσία της ΝΔ όταν τεθεί το θέμα.

Δεν αποτελεί πλέον μυστικό πως στο παρασκήνιο έχει ξεκινήσει η μάχη για την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, ανεξαρτήτως του πότε θα τεθεί το θέμα.

Η παρέμβαση του Νίκου Δένδια για τον Ρούτσι το αποδεικνύει, καθώς ο υπουργός Άμυνας αποτελεί το ακλόνητο φαβορί για τη διαδοχή. Προφανώς και αποτελεί το «δίδυμο» με τον Κυριάκο Πιερρακάκη, που είναι αναμφίβολα ο «δελφίνος» της νέας γενιάς.

Υποψήφιος θα είναι και ο Κωστής Χατζηδάκης, όπως και ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Κάποιοι στη συντηρητική παράταξη όμως υποβαθμίζουν τον Βασίλη Κικίλια. Ο υπουργός Ναυτιλίας όχι απλώς θα είναι υποψήφιος, αλλά πιστεύει ότι θα κάνει και την έκπληξη!

Β.Σκ.