Δεν αποτελεί πλέον μυστικό πως στο παρασκήνιο έχει ξεκινήσει η μάχη για την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, ανεξαρτήτως του πότε θα τεθεί το θέμα.
Η παρέμβαση του Νίκου Δένδια για τον Ρούτσι το αποδεικνύει, καθώς ο υπουργός Άμυνας αποτελεί το ακλόνητο φαβορί για τη διαδοχή. Προφανώς και αποτελεί το «δίδυμο» με τον Κυριάκο Πιερρακάκη, που είναι αναμφίβολα ο «δελφίνος» της νέας γενιάς.
Υποψήφιος θα είναι και ο Κωστής Χατζηδάκης, όπως και ο Άδωνις Γεωργιάδης.
Κάποιοι στη συντηρητική παράταξη όμως υποβαθμίζουν τον Βασίλη Κικίλια. Ο υπουργός Ναυτιλίας όχι απλώς θα είναι υποψήφιος, αλλά πιστεύει ότι θα κάνει και την έκπληξη!
Β.Σκ.