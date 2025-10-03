Η χθεσινή απόφαση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ να αδειάσει/αγνοήσει την πλειοψηφία του καθοδηγητικού οργάνου του κόμματος αποτελεί τομή στη συνέχεια του σίριαλ της Κουμουνδούρου.

Ο Σωκράτης Φάμελλος υπερασπίστηκε - σε βαθμό παρεξήγησης - τη γραμμή υπερψήφισης της εξαγοράς 4ης φρεγάτας Belharra, ταυτιζόμενος με τον Νίκο Παππά, αδειάζοντας εκτός από την πλειοψηφία της Πολιτικής Γραμματείας και το σύνολο των στενών συνεργατών του, καθώς ο διευθυντής του Θανάσης Θεοχαρόπουλος, ο Γραμματέας του κόμματος Στέργιος Καλπάκης, ο εκπρόσωπος Τύπου Κώστας Ζαχαριάδης ήταν μεταξύ των πλειοψηφούντων που επχιειρηματολόγησαν υπέρ της καταψήφισης.

«Φάμελλος και Παππάς έχουν την αποκλειστική ευθύνη που δεν θα ξαναγίνει η Αριστερά αξιωματική αντιπολίτευση» σημείωνε στη στήλη κορυφαίο στέλεχος του Οργάνου, εκτιμώντας πως η υπερψήφιση αποτελεί και οριστική «ταφόπλακα» στην προσπάθεια συνεργασίας με τη Νέα Αριστερά σε κοινοβουλευτικό επίπεδο και προοπτικά την επάνοδο στα έδρανα της αξιωματικής αντιπολίτευσης που έχει πάρει το ΠΑΣΟΚ μετά τη διάσπαση του 2024.

Αξίζει να σημειωθεί πως στον συσχετισμό 9 κατά και 7 υπέρ της υπερψήφισης που σημειώθηκε στη συνεδρίαση της ΠΓ, δεν συνυπολογίζονται η Ρένα Δούρου και ο Κώστας Αρβανίτης, οι οποίοι δεν έλαβαν το λόγο θέλοντας να μην δημιουργήσουν περαιτέρω πρόβλημα απονομιμοποίησης στον Σωκράτη Φάμελλο, καθώς διαφωνούσαν.

Ν.Α.