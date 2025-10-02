Ακινησία, παρά τις πιέσεις κορυφαίων στελεχών (Δούκας, Γερουλάνος, Διαμαντοπούλου) για την πραγματοποίηση συνεδρίου ουσίας.

Πάμε πάλι: Η Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου (ΚΟΕΣ) έχει γραμματέα από τον Μάιο (τον Γ. Βαρδακαστάνη) αλλά δεν έχει μέλη (ακόμη). Στο μεταξύ, τα κομματικά όργανα έχουν αδρανοποιηθεί (μέχρι και το Συντονιστικό Πολιτικό Κέντρο που είναι άτυπο όργανο, με διορισμένα μέλη και υποτίθεται ότι θα συνεδρίαζε κάθε εβδομάδα).

Μετά τον νέο κύκλο εσωστρέφειας που άνοιξε στο ΠΑΣΟΚ το τελευταίο διάστημα, θα ήταν αναμενόμενο να προγραμματιστεί το συνέδριο, για να ξεκινήσει ο προσυνεδριακός διάλογος, να προετοιμαστούν εισηγήσεις, κείμενα κοκ.

Αλλά δεν υπάρχει κάτι νεότερο, για την ώρα. Έχει κολλήσει και αυτή η βελόνα…

Α.Σ.