Ασχολήθηκε με τις «δυνατότητες anti-drone» πολύ πριν από την ΕΕ.

Ήταν Δεκέμβριος 2024 (στο συνέδριο «Μεταπολίτευση 1974-2024: 50 Χρόνια Ελληνική Εξωτερική Πολιτική»), όταν ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας μίλησε για τη σημασία που έχουν οι «δυνατότητες anti-drone» και εξήγησε τη σημασία της ανάπτυξης «ενός θόλου άμυνας» στο Αιγαίο.

Στη συνάντηση των Ευρωπαίων ηγετών στην Κοπεγχάγη, το ζήτημα της αντιπυραυλικής προστασίας και η άμυνα απέναντι στη διείσδυση από drones αποτελεί αντικείμενο συζήτησης και αναζήτησης, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης νέου τύπου απειλών που δεν μπορούν πια να αγνοηθούν.

Α.Σ.