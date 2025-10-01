Στο πλευρό του κινήματος των Τεμπών, απέναντι στο «να μη γίνουμε Καρυστιανού».

Ο τομεάρχης Αμυνας του ΠΑΣΟΚ, βουλευτής Ηλείας, Μιχάλης Κατρίνης, βρίσκεται στην αντίπερα όχθη από την υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού Άννα Διαμαντοπούλου σε πολλά και ανάμεσά τους στη στάση απέναντι στις κινητοποιήσεις των συγγενών των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών.

Στον απόηχο της παρέμβασης της ΄Αννας Διαμαντοπούλου εναντίον του λαϊκισμού, με τη φράση «να μη γίνουμε Καρυστιανού ή Κωνσταντοπούλου, ο Μ. Κατρίνης έκανε μια ανάρτηση για να υπογραμμίσει ότι «το ΠΑΣΟΚ ήταν πάντα δίπλα στα κοινωνικά κινήματα» με τη σημείωση ότι «ένα αυθεντικό κοινωνικό κίνημα είναι αυτό που ζητά αλήθεια και δικαιοσύνη για την τραγωδία των Τεμπών».

Δημοσιεύοντας μια φωτογραφία με δρομείς που συμμετείχαν σε μια διοργάνωση ανθρωπιάς, το Race for the Cure, ενάντια στον καρκίνο του μαστού, να σταματούν για να συμπαρασταθούν στον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι, τονίζει: «Αυτός είναι ο ρόλος ενός προοδευτικού κόμματος. Να δείχνει ανθρωπιά, να αφουγκράζεται τη φωνή της

κοινωνίας και να ενώνει τη φωνή του μαζί της στον αγώνα για ζωή με αξιοπρέπεια και δικαιοσύνη».

Με άλλα λόγια, να γίνουμε Καρυστιανού...

Α.Σ.