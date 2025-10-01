Γιατί έκριναν άδικη την κριτική που δέχθηκε η κυβέρνηση από το σύνολο της αντιπολίτευσης -και όχι μόνον.

Παρά το δυσμενές κλίμα των δημοσκοπήσεων στο υπουργικό συμβούλιο το κλίμα ήταν αισιόδοξο. Με αφορμή το νομοσχέδιο του Ν. Δένδια για την ριζική αλλαγή των Ενόπλων Δυνάμεων ο πρωθυπουργός και οι υπουργοί έπιασαν κουβέντα για τα όσα έγιναν στην Ν. Υόρκη με την ακύρωση του ραντεβού με τον Ερντογάν. Όλοι κατέληξαν ότι η κυβέρνηση στην εξωτερική πολιτική τα πάει καλά. Ότι στην πράξη ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα και ότι έχει πάρει τα F-16 και τα F-35 την ώρα που η Τουρκία ...παρακαλάει ακόμη.

Υπό αυτήν την έννοια έκριναν άδικη την κριτική που δέχθηκε η κυβέρνηση από το σύνολο της αντιπολίτευσης και όχι μόνον.

Που αποδίδουν το κακό κλίμα που καλλιεργείται στην ελληνική γνώμη; Στην κριτική που δέχεται η κυβέρνηση από τα δεξιά της. Αυτό δεν το είπαν δημόσια αλλά μετά στα πηγαδάκια..

Λ.Ι.