Δεν είναι μόνο οικονομικό το πρόβλημα. Ο ελέφαντας στο δωμάτιο είναι η Τουρκία.

Με τη συνάντηση Μητσοτάκη-Χριστοδουλίδη στη Νέα Υόρκη έγινε προσπάθεια και από τους δύο ηγέτες να αναθερμανθούν οι σχέσεις Αθήνας - Λευκωσίας που δοκιμάστηκαν λόγω ασυνεννοησίας στο θέμα της επανέναρξης του έργου ενεργειακής διασύνδεσης των δύο χωρών. Επί της ουσίας, όμως, δεν προέκυψε κάτι συγκεκριμένο, σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα ή τις οικονομικές εκκρεμότητες που υποτίθεται ότι είναι η βάση του προβλήματος.

Κυπριακές διπλωματικές πηγές, όμως, εκ των υστέρων, είπαν ένα κομμάτι της αλήθειας: «Υπάρχει ένας τρίτος παράγοντας στο πεδίο τον οποίο πρέπει να λάβουμε υπόψη» παραδέχτηκαν «φωτογραφίζοντας» την Τουρκία.

«Είναι ζήτημα γεωπολιτικού και οικονομικού ρίσκου, αλλά υπάρχει και ένας τέταρτος παράγοντας στο ζήτημα αυτό, που είναι η ΕΕ, η οποία έχει ήδη καταβάλει 657 εκατομμύρια» πρόσθεσαν, πυροδοτώντας εκτιμήσεις ότι η Λευκωσία περιμένει ουσιαστική κάλυψη από τις Βρυξέλλες για να κάνει το βήμα μπροστά.

