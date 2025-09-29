Μετά από 4 χρόνια ψυχρότητας στις σχέσεις του Αρχιεπισκόπου Αμερικής με το Μέγαρο Μαξίμου. Λόγω Τραμπ ασφαλώς...

Η συνάντηση του υπουργού Ενέργειας και Περιβάλλοντος Σταύρου Παπασταύρου με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο, στη Νέα Υόρκη, σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας περιόδου στις σχέσεις του με το Μέγαρο Μαξίμου.

Μέχρι τώρα υπήρχε κάτι σαν άτυπο απαγορευτικό για τα κυβερνητικά στελέχη, με αποτέλεσμα να τον αποφεύγουν και, τελικά, να επικρίνει δημόσια ο ομογενής επιχειρηματίας Τζον Κατσιματίδης, υποστηρικτής του Τραμπ, τον ΥΠΕΞ Γ. Γεραπετρίτη, όταν δεν είχε επισκεφθεί την Αρχιεπισκοπή Αμερικής, ενώ βρισκόταν στη Νέα Υόρκη.

Οπως όλα δείχνουν, η εκλογική νίκη του Ντ. Τραμπ και η δυσκολία της κυβέρνησης να ανοίξει διαύλους με τον Λευκό Οίκο, όπου έχει βρεθεί ήδη δύο φορές ο Ελπιδοφόρος, επηρεάζει τον τρόπο που τον βλέπουν στο επιτελείο του πρωθυπουργού.

Νηστεύει ο δούλος του θεού, γιατί ψωμί δεν έχει...

Α.Σ.