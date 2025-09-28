Όταν και όποτε τεθεί θέμα.

Η στήλη πληροφορείται ότι ο Νίκος Παπανδρέου έχει αποφασίσει να είναι υποψήφιος για την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, όταν και όποτε τεθεί θέμα.

Τουλάχιστον αυτό υποστηρίζουν πρόσωπα που συνομιλούν με τον ευρωβουλευτή και γιο του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ.

Να θυμίσουμε πως θέμα ηγεσίας δεν υπάρχει το επόμενο τουλάχιστον διάστημα, καθώς η θητεία του Νίκου Ανδρουλάκη είναι ακόμα για τρία περίπου χρόνια.

Εκτός αν ο Νίκος Παπανδρέου, που δεν στήριξε τον Νίκο Ανδρουλάκη για την ηγεσία (την πρώτη Κυριακή Γερουλάνο, τη δεύτερη Δούκα), προβλέπει κάτι έκτακτο...

Β.Σκ.