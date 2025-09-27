Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ θα βάλει τα δυνατά της για να βρεθεί ο πρωθυπουργός στον Λευκό Οίκο σύντομα, σύμφωνα με ομογενειακές πηγές.

Μέσα στον Οκτώβριο θα εγκατασταθεί στην Αθήνα, ως επικεφαλής της αμερικανικής πρεσβείας, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, η οποία είχε την πρώτη της γνωριμία με τον Κ. Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη.

Ο διορισμός της θα επικυρωθεί τη Δευτέρα και παρά την πολύμηνη καθυστέρηση, μπορεί να φέρει πολύ γρήγορα αποτελέσματα για την πρόοδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, λόγω της προσωπικής σχέσης με τον Ντ. Τραμπ (ήταν ζευγάρι με το γιο του).

Ομογενειακές πηγές, μιλώντας στη στήλη, στοιχηματίζουν ότι θα μεσολαβήσει για μια συνάντηση του Κ. Μητσοτάκη με τον Ντ. Τραμπ στον Λευκό Οίκο πιο σύντομα απ όσο νομίζουν οι περισσότεροι.

Α.Σ.