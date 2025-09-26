Τι είπε ο ομογενής επιχειρηματίας, υποστηρικτής και φίλος του Τραμπ, για τον Πρωθυπουργό.

Σε εκδήλωση ομογενειακών οργανώσεων, ο επιχειρηματίας Τζον Κατσιματίδης μίλησε για τη σχέση που είχε με τον πατέρα του Πρωθυπουργού, Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, και την αδελφή του, Ντόρα Μπακογιάννη. «Κάνετε σπουδαία δουλειά, ο πατέρας σας θα ήταν περήφανος», του είπε κάποια στιγμή.

Σύμφωνα με την ομογενειακή εφημερίδα «Εθνικός Κήρυκας» ο Τζον Κατσιματίδης, στον χαιρετισμό του, ανέφερε μεταξύ άλλων: «Ηθελα να τον συγχαρώ γιατί έχει κάνει καταπληκτική δουλειά στην Ελλάδα. Ακόμα και ο πρόεδρος Τραμπ είπε χθες ότι έχει κάνει φοβερή δουλειά. Ο τουρισμός είναι στα ύψη, η τεχνολογία, η αγροτική παραγωγή, οι ανανεώσιμες πηγές. Έχετε έναν έξυπνο άνθρωπο που ξέρει τι κάνει».

Προφανώς ο Τζον Κατσιματίδης αναφερόταν στο δείπνο που είχε παραθέσει το προηγούμενο βράδυ ο Ντόναλντ Τραμπ στους ηγέτες που συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Α.Σ.