Ο πρώην ΥΠΕΞ και ο πρώην πρωθυπουργός στην ίδια πόλη με τον Κ. Μητσοτάκη για διαφορετικούς λόγους.

Ο Γιώργος Παπανδρέου ήταν ένας από τους 200 προσκεκλημένους στη βράβευση του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου (βραβείο Templeton). Με την ευκαιρία, ως επίτιμος πρόεδρος της Σοσιαλιστικής Διεθνούς, μέλος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, θα έχει σειρά επαφών.

Ο Δ. Αβραμόπουλος βρίσκεται στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο της διακοινοβουλευτικής συνάντησης της IPU (Διεθνής Οργάνωση Κοινοβουλίων), που πραγματοποιήθηκε στον ΟΗΕ, καθώς και στο High-Level Meeting του Nizami Ganjavi International Center. Στο πλαίσιο του High-Level Meeting, που πραγματοποιείται στο Harvard Club της Νέας Υόρκης παράλληλα με την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο Δ. Αβραμόπουλος, βουλευτής Ηλείας της ΝΔ, συμμετείχε σε συζήτηση με θέμα «The State of Multilateralism Today: Challenges and Opportunities".

Με δεδομένη την κριτική που έχει ασκήσει στους κυβερνητικούς χειρισμούς στην εξωτερική πολιτική, μάλλον δεν θα χάρηκαν αν τον συνάντησαν τυχαία τα κυβερνητικά στελέχη που συνοδεύουν τον πρωθυπουργό.

Α.Σ.