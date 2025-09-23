Στελέχη του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης ανησυχούν ότι θα καθυστερήσει.

Με αφορμή την επισήμανση ότι το Συντονιστικό Πολιτικό Κέντρο του ΠΑΣΟΚ έχει αδρανοποιηθεί, η σύνθεση της ΚΟΕΣ δεν έχει οριστεί και τα όργανα δεν συνεδριάζουν, η στήλη δέχτηκε πλήθος μηνυμάτων από βουλευτές και στελέχη που θεωρούν προβληματικό τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνεται η στρατηγική.

Θέτουν θέμα έλλειψης συλλογικότητας και εκφράζουν ανησυχία για το ενδεχόμενο μεγάλης καθυστέρησης στην πραγματοποίηση του συνεδρίου που, αρχικά, προγραμματιζόταν για το φθινόπωρο.

«Το ΠΑΣΟΚ είναι το μοναδικό κόμμα με δύο Γραμματείς, Γραμματέα ΚΕ (Α. Σπυρόπουλο) και Γραμματέα ΚΟΕΣ (Γ. Βαρδακαστάνης)», σχολιάζει χαρακτηριστικά πρώην υπουργός και δεν είναι ο μόνος που έχει αντιρρήσεις για τη λειτουργία του κόμματος.

Α.Σ.