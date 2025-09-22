Σολτς ή Σάντσεθ; Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς ζητά από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να επιλέξει.

Ο Αλέξης Χαρίτσης επαναφέρει την πρότασή του για τη συγκρότηση Λαϊκού Μετώπου, που θα ξεκινά από τη ριζοσπαστική Αριστερά και θα φτάνει ως την αριστερή σοσιαλδημοκρατία, δηλώνοντας ότι το ΠΑΣΟΚ ανήκει σε μια τέτοια συμμαχία εφόσον ο Ν. Ανδρουλάκης ακολουθήσει τον δρόμο του Ισπανού πρωθυπουργού Π. Σάντσεθ και όχι του πρώην καγκελαρίου της Γερμανίας Ο. Σολτς.

Μιλώντας στον ρ/σ Παραπολιτικά, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς υποστήριξε ότι ο δρόμος της αυτονομίας που ακολουθεί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είναι αδιέξοδος, τονίζοντας ότι υπάρχει ισχυρό κοινωνικό αίτημα για δημιουργία ενός προοδευτικού εκλογικού σχήματος που θα κερδίσει τη ΝΔ στην κάλπη.

Εδειξε διάθεση συμμετοχής στο φόρουμ διαλόγου που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ και απέφυγε να απαντήσει στην ερώτηση για τη δυνατότητα ενοποίησης των κοινοβουλευτικών ομάδων ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς.

Α.Σ.