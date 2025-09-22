Η πιθανότητα να κάνει κόμμα ή να συνεργαστεί με κάποιο κόμμα είναι ο απόλυτος αστάθμητος παράγοντας των πολιτικών εξελίξεων.

Αφήνοντας, για πρώτη φορά τόσο καθαρά, ανοιχτό το ενδεχόμενο να δραστηριοποιηθεί πολιτικά, η πρόεδρος του Συλλόγου Πληγέντων "Τέμπη 2023" Μαρία Καρυστιανού βάζει δύσκολα στα παλιά και τα κυοφορούμενα κόμματα.

Από το Σάββατο, όταν σε συνέντευξή της τροφοδότησε τη σεναριολογία για ανάληψη κάποιας πολιτικής πρωτοβουλίας, γίνονται συζητήσεις επί συζητήσεων σε κομματικά επιτελεία και πολιτικά γραφεία με κοινή την εκτίμηση ότι αν το αποφασίσει, θα αλλάξουν πολλά στο πολιτικό σκηνικό.

Το γεγονός ότι άφησε να εννοηθεί ότι δεν βλέπει τον εαυτό της σε ηγετικό ρόλο, επιτρέπει εκτιμήσεις ότι μπορεί να εξετάσει το ενδεχόμενο κάποιας συνεργασίας ή συμμετοχής σε σχήμα που ακόμη δεν έχει εμφανιστεί.

Το βέβαιο είναι ότι δυόμιση χρόνια μετά τη σιδηροδρομική τραγωδία, η κοινωνική επιρροή της είναι μεγάλη. Και αυτό το επιβεβαιώνουν όσοι έχουν βρεθεί μαζί της σε εκδηλώσεις στις οποίες έχει συμμετάσχει.

Α.Σ.