Για πρώτη φορά αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να δραστηριοποιηθεί πολιτικά.

Στις δημοσκοπήσεις μετριέται ήδη η επιρροή της Μαρίας Καρυστιανού εφόσον αποφάσιζε να εμπλακεί στην πολιτική και πλέον δεν αποκλείει να κάνει ένα τέτοιο βήμα.

Ο πρόεδρος του Συλλόγου «Τέμπη 2023» Μαρία Καρυστιανού, μιλώντας στο Mega και τον Ν. Συρίγο (εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι») είπε συγκεκριμένα:

«Για μένα αυτό το 25% (σσ που της δίνουν οι δημοσκοπήσεις) αν είναι αληθινό μου δείχνει ότι η κοινωνία δεν θέλει πλέον κάτι που να προέρχεται από το σύστημα.

Η κοινωνία έχει ανάγκη από ανθρώπους ανεξάρτητους και άφθαρτους, οι οποίοι θα έρθουν με νέο πρόγραμμα και θα μπουν μπροστά. Δεν ξέρω αν θα μπορούσα να ηγηθώ μίας τέτοιας προσπάθειας, αλλά δεν το βλέπω προσωπικά για μένα.

Ακόμα δεν σκεφτόμαστε κάτι τέτοιο, αλλά και εγώ είμαι στο 25% που νιώθω αυτή την ανάγκη. Αν δημιουργείτο κάτι που να ήταν συμβατό με τις σκέψεις μου, εννοείται ότι θα ήμουν μέρος του».

Από τα λεγόμενά της προκύπτει ότι δεν βλέπει ηγετικό ρόλο για τον εαυτό της αλλά θα ήταν πρόθυμη να συνταχθεί με μια πολιτική προσπάθεια «συμβατή με τις σκέψεις της».

Εφόσον αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο, πολλά μπορεί να συμβούν μέχρι τις εκλογές.

Α.Σ.