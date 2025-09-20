Η 8η Οκτωβρίου θα κρίνει τις εξελίξεις.

Όπως είχε αποκαλύψει η Λώρα Ιωάννου στο Dnews στις 8 Οκτωβρίου, στην παρουσίαση του βιβλίου του Ευρυπίδη Στυλιανίδη δεν θα παραβρεθούν μόνο οι Κώστας Καραμανλής και Αντώνης Σαμαράς, αλλά και ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ορισμένοι θεωρούν ορόσημο την ημερομηνία αυτή, επέτειο ίδρυσης της ΝΔ μάλιστα, για το μέλλον των "ανοιγμάτων" του πρωθυπουργού προς τους δυο πρώην.

«Ανοίγματα» που προς το παρόν περιορίζονται στις διαρροές που γίνονται προς φιλοκυβερνητικά μέσα. Το μόνο που έχει γίνει είναι πως ο πρωθυπουργός και οι εκπρόσωποί του σταμάτησαν τις επιθέσεις κατά των δυο πρώην.

Πιθανότητες «ανοιγμάτων» και επιτυχίας τους;

Σχεδόν μηδενικές.

Το έδειξε η δημόσια διαφοροποίηση του Αντώνη Σαμαρά για τα Τέμπη, αλλά και η παρέμβαση του "καραμανλικού' Γιώργου Βλάχου και η αντιπαράθεσή του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην Κοινοβουλευτική Ομάδα.

Ο δε Αντώνης Σαμαράς οδηγείται σε ίδρυση νέου κόμματος.

Β.Σκ.