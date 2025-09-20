Σε αναζήτηση οικονομικής υποστήριξης το κόμμα του Στ. Κασελάκη. Χωρίς κουπόνια αλλά με διαφάνεια.

Το fundraising δεν είναι κάτι που συνηθίζεται στη χώρα μας, στις ΗΠΑ όμως είναι αναγκαία συνθήκη για την οικονομική επιβίωση Ρεπουμπλικάνων και Δημοκρατικών.

To Κίνημα Δημοκρατίας δεν έχει κρατική χρηματοδότηση και αυτό εκ των πραγμάτων δυσκολεύει τη λειτουργία του. Πόσο μάλλον όταν ο πρωθυπουργός παραπέμπει τις εκλογές για την άνοιξη του 2027 και αυτό σημαίνει ότι το νέο κόμμα χρειάζεται μεγάλη οικονομική αντοχή.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της στήλης, σε εξέλιξη βρίσκεται προσπάθεια fundraising που, αν αποδώσει, θα δώσει μεγάλη ανάσα στον Στ. Κασελάκη. Η οδηγία που έχει δοθεί στους συνεργάτες του που εμπλέκονται είναι για απόλυτη διαφάνεια. Δηλαδή, όλα φανερά και δηλωμένα.

Α.Σ.