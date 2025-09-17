Προβάδισμα Τσίπρα στον χώρο της Κεντροαριστεράς. Η δημοσκόπηση της Pulse.

Ενδιαφέροντα είναι τα πρώτα συμπεράσματα από τη δημοσκόπηση της Pulse για τον ΣΚΑΙ. Ιδιαίτερα στη σύγκριση Τσίπρα με Ανδρουλάκη στον χώρο της κεντροαριστεράς, με τα πρώτα χαμόγελα να «σκάνε» στο επιτελείο του πρώην πρωθυπουργού.

Ειδικότερα:

Στο ερώτημα: Ποιος από τα ακόλουθα πολιτικά πρόσωπα, μπορεί να εκφράσει καλύτερα και πιο υπεύθυνα τον χώρο της Κεντροαριστεράς οι απαντήσεις είναι:

Τσίπρας 16%

Ανδρουλάκης 14%

Κωνσταντοπούλου 10%

Βαρουφάκης 4%

Κασσελάκης 3%

Φάμελλος 3%

Χαρίτσης 2% και

Κανένας 29%

Για τους κεντρώους

Ανδρουλάκης 28%

Τσίπρας 12%

Κωνσταντοπούλου 9%

Κασσελάκης 5%

Βαρουφάκης 4%

Φάμελλος 2%

Κανένας 28%

Για τους κεντροαριστερούς

Τσίπρας 28%

Ανδρουλάκης 19%

Κωνσταντοπούλου 11%

Βαρουφάκης 4%

Φάμελλος 4%

Κασσελάκης 2%

Κανένας 16%

Η δημοσκόπηση, πάντως, και η ανάλυση που ακολούθησε μάλλον ήταν για την επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα καθώς τα 2/3 αυτής αφορούσε τον πρώην πρωθυπουργό, γεγονός που σημαίνει ότι τα νέρα ήδη ταρακουνιούνται...