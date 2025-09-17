Γιατί ο Δήμαρχος Αθηναίων παρεμβαίνει ξανά εναντίον μιας μετεκλογικής συνεργασίας με τη ΝΔ.

Με αφορμή την προσχώρηση του Α. Λοβέρδου στη ΝΔ, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας έκανε ένα εκτενές πολιτικό σχόλιο, χωρίς να αναφέρει καν το όνομά του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ, για να επαναδιατυπώσει την άποψή του εναντίον οποιασδήποτε μετεκλογικής συνεργασίας με τη ΝΔ.

Γιατί τέτοια αγωνία; Αφού ο Ν. Ανδρουλάκης από το βήμα της ΔΕΘ υπερασπίστηκε την επιλογή της αυτόνομης πορείας του ΠΑΣΟΚ θέτοντας ως στόχο την εκλογική νίκη, έστω με μια ψήφο, για να βρεθεί η ΝΔ στην αντιπολίτευση.

Μια προσεκτική ανάγνωση της δήλωσης του Χ. Δούκα επιτρέπει το συμπέρασμα ότι έχει κατά νου δημοσιεύματα για ενδεχόμενη κυβέρνηση ειδικού σκοπού μετά τις εκλογές, με στήριξη από ΝΔ και ΠΑΣΟΚ.

Αυτόν τον συνειρμό δημιουργεί η αναφορά του σε «λογικές πάση θυσία και χωρίς έρμα κυβερνητισμού" και «εξουσιολαγνείας» που «θέλουν το ΠΑΣΟΚ δεκανίκι και παρακολούθημα του κ. Μητσοτάκη και της Ν.Δ»

Ο Χ. Δούκας ξεκαθαρίζει με έμμεσο αλλά σαφή τρόπο ότι ένα τέτοιο σενάριο θα τον βρει απέναντι: «Η χώρα δεν έχει ανάγκη από μια κυβέρνηση που θα συνεχίσει στον ίδιο καταστροφικό δρόμο αλλά για ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ, με το ΠΑΣΟΚ στην πρώτη γραμμή».

Αυτή, τουλάχιστον, είναι η ανάλυση που κάνουν φίλοι της στήλης.

Η δήλωση του Χάρη Δούκα

ΑΠΕΝΑΝΤΙ… Οι λογικές του πάση θυσία και χωρίς έρμα κυβερνητισμού, ταλαιπώρησαν για πολλά χρόνια τον χώρο μας. Είναι οι λογικές της εξουσιολαγνείας που ήθελαν και θέλουν το ΠΑΣΟΚ δεκανίκι και παρακολούθημα του κ. Μητσοτάκη και της Ν.Δ. Όμως το ΠΑΣΟΚ ως εκφραστής του προοδευτικού χώρου οφείλει να είναι απέναντι στη συντηρητική πολιτική. Γι’ αυτό και πρέπει να σταθούμε ενεργά απέναντι στις κινδυνολογικές ρητορείες περί «αστάθειας» που εκπορεύονται από το Μαξίμου και αποσκοπούν σε παράδοση της κεντροαριστεράς στον κ. Μητσοτάκη. Η αυτονομία συμβαδίζει με ξεκάθαρη πολιτική ταυτότητα. Η χώρα δεν έχει ανάγκη από μια κυβέρνηση που θα συνεχίσει στον ίδιο καταστροφικό δρόμο αλλά για ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ, με το ΠΑΣΟΚ στην πρώτη γραμμή. Αλλιώς τα φαινόμενα απαξίωσης, αποστροφής και αποχής από την πολιτική θα ενισχυθούν και θα ανοίξουν τον δρόμο για τον επικίνδυνο λαϊκισμό.

Α.Σ.