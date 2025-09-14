Ο Δήμαρχος Αθηναίων εντοπίστηκε να κάθεται σε μια γωνία, κάπου στην άκρη.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας ταξίδεψε στην Θεσσαλονίκη για να ακούσει την ομιλία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη και να τον τιμήσει.

Με βάση την ταξιθεσία που έγινε στο Βελλίδειο, εντοπίστηκε να κάθεται δίπλα Δήμαρχο Νεάπολης-Συκεών Σίμο Δανιηλίδη, δηλαδή όχι πολύ κεντρικά.

Ως μέλος του Συντονιστικού Πολιτικού Κέντρου του ΠΑΣΟΚ θα μπορούσε να τύχει άλλης μεταχείρισης.

Αυτό, τουλάχιστον, σχολιάζουν στελέχη του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης που το παρατήρησαν και το μετέφεραν στη στήλη.

Α.Σ.