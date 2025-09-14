Η απάντηση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ: Εσωκομματικό πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ, σενάρια που εξυφαίνονται στο παρασκήνιο και βοηθούν την κυβέρνηση να αποπροσανατολίζει.

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, στη συνέντευξη τύπου που έδωσε στην ΔΕΘ, δεν δέχθηκε όσες ερωτήσεις είχε δεχθεί ο Σωκράτης Φάμελλος (14) για το πολιτικό μέλλον του Αλέξη Τσίπρα και την επίδρασή του στον προοδευτικό χώρο αλλά πιέστηκε αρκετές φορές να κάνει κάποιο σχόλιο.

Η βασική θέση που διατύπωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι ότι από τη στιγμή που Αλέξης Τσίπρας είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ το θέμα αφορά αποκλειστικά τον ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνοντας ότι πρόκειται για σενάρια που εξυφαίνονται στο παρασκήνιο, τα οποία διευκολύνουν την προσπάθεια της κυβέρνησης να αλλάζει την ατζέντα και να την απομακρύνει από τις πολιτικές αποτυχίες της.

Με αυτό το επιχείρημα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι ο ίδιος δεν θέλει να δίνει τροφή σε τέτοια σενάρια, υποστηρίζοντας ότι το ΠΑΣΟΚ δεν έχει τίποτα να φοβηθεί από οποιαδήποτε πρωτοβουλία στον προοδευτικό χώρο.

Α.Σ.