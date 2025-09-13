Games
Έκπληξη 12 μιλίων από τον Κασσελάκη

Έκπληξη 12 μιλίων από τον Κασσελάκη
Θέση ταυτόσημη με την Ελληνική Λύση στα ελληνοτουρκικά υιοθετεί το Κίνημα Δημοκρατίας.

Ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας Στέφανος Κασσελάκης στην ομιλία του στο Βελλίδειο αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, σε θέματα εξωτερικής πολιτικής.

Ποιος το περίμενε ότι προοδευτικός πολιτικός αρχηγός θα πρότεινε την επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια.

Είπε συγκεκριμένα: «Η πρώτη νομοθετική πρόταση που θα καταθέσω, την πρώτη μέρα που θα βρίσκομαι στη Βουλή, εφόσον με τιμήσετε, θα είναι η επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια, όπως προβλέπει το Διεθνές Δίκαιο, και η οριοθετηση ΑΟΖ με Κύπρο. Την στιγμή που θα υποκύψουμε στον εκβιασμό, χάνουμε το έθνος μας. Και οι Έλληνες δεν θα υποκύψουν».

Ακριβώς την ίδια πρόταση έχει κάνει και ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος.

Είχε πει συγκεκριμένα (12/2024): «Τώρα θα προειδοποιήσουμε την κυβέρνηση Μητσοτάκη για τελευταία φορά: Ο μοναδικός τρόπος αντίδρασης στην τουρκική προσπάθεια ακρωτηριασμού της εθνικής κυριαρχίας Ελλάδας και Κύπρου, είναι η άμεση επέκταση της αιγιαλίτιδας ζώνης στα 12 ναυτικά μίλια, ενέργεια που ακυρώνει άμεσα το παράνομο μνημόνιο Τουρκίας-Λιβύης, και η άμεση οριοθέτηση ΑΟΖ Ελλάδας-Κύπρου, που επίσης ακυρώνει άμεσα οποιαδήποτε προσπάθεια παράνομης συμφωνίας του Ερντογάν με τον τρομοκράτη που παριστάνει τον πρωθυπουργό της Συρίας».

Παράξενη και παράδοξη σύμπτωση απόψεων.

Α.Σ.

