Δυο γραμμές στη ΝΔ για τον Κερκ

Το κέντρο με Βολταίρο και η δεξιά πτέρυγα με Τραμπ.

Η δολοφονία του ακροδεξιού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ στις ΗΠΑ έχει προκαλέσει μεγάλη συζήτηση στο χώρο της ευρύτερης δεξιάς. Κυρίαρχη τάση είναι η αξιοποίηση του φρικτού γεγονότος για να καταγγελθεί ανοχή της Αριστεράς στην πολιτική βία.

Οι προσεγγίσεις είναι διαφορετικές. Όσοι αναφέρονται στο κέντρο υπεραμύνονται της ελευθερίας της έκφρασης όπως η Ντόρα Μπακογιάννη που επιχειρηματολογεί με Βολταίρο και Παύλο Μπακογιάννη.

{https://x.com/Dora_Bakoyannis/status/1966107335593545849}

Αντίθετα, η δεξιά πτέρυγα της ΝΔ τον θεωρεί δεξιό (Κυρανάκης) και θεωρεί τιμή τη γνωριμία μαζί του (Γεωργιάδης).

{https://x.com/AdonisGeorgiadi/status/1966233932485255439}

{https://x.com/kyranakis/status/1965883491469660594}