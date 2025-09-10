Games
Ο επίμονος Μακρόν

AP Photo/Michel Euler AP Photo/Michel Euler
Ο νέος πρωθυπουργός είναι εξίσου νεοφιλελεύθερος.

Μετά την κατάρρευση της κυβέρνησης Μπαϊρού, κυριαρχούσε η εκτίμηση ότι ο Γάλλος πρόεδρος Εμ. Μακρόν θα αναζητούσε τον επόμενο πρωθυπουργό στο χώρο της σοσιαλδημοκρατίας, σε μια προσπάθεια να εκτονωθεί η κοινωνική ένταση..

Όμως, επέλεξε έναν ομοϊδεάτη του, τον μέχρι τώρα υπουργό Άμυνας Σεμπαστιάν Λεκορνί, 39 χρόνων, με τον οποίο συμπορεύεται από το 2017 και ο οποίος συμμετέχει στην κυβέρνηση, αδιαλείπτως, τα τελευταία οκτώ χρόνια.

Το συμπέρασμα είναι ότι ο Μακρόν δεν επηρεάζεται από το κίνημα «Bloquons tout» («Ας μπλοκάρουμε τα πάντα»), που γεννήθηκε στα κοινωνικά δίκτυα, και θα συνεχίσει την προσπάθεια για προώθηση μέτρων λιτότητας.

Ούτε καν επικοινωνιακά δεν το διαπραγματεύεται, χωρίς να είναι καθόλου βέβαιο ότι η επιμονή του θα φέρει το αποτέλεσμα που επιδιώκει.

Α.Σ.

Σχολεία: Τι ώρα σχολάνε οι μαθητές σε Γυμνάσια και Λύκεια - Ποιες μέρες δεν γίνονται μαθήματα

Αναδρομικά επικουρικών συντάξεων - Στοπ από τον ΕΦΚΑ

Ελάχιστο εισόδημα ελεύθερων επαγγελματιών: Δώρο άδωρον η εξαίρεση από το τεκμαρτό για τις νέες μητέρες

Αυτοκίνητα σε ακινησία: Ευκολότερη η οριστική διαγραφή για όσους τα κληρονομούν

Τι αλλάζει στους μισθούς στο Στρατό και Σώματα Ασφαλείας - Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Το δημογραφικό πληγώνει το ΕΣΥ

Τα 2 πρόσθετα στις τροφές που βλάπτουν το πεπτικό σύστημα

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Μήλα: Ποια ποικιλία είναι η πιο υγιεινή

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Παράταση στα έργα ΑΠΕ με PPAs – Αύξηση 10% στις εγγυητικές

ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης: Τα προγράμματα που ανοίγουν το 2025 – Οι ενισχύσεις του 2026

Διπλό μήνυμα Μητσοτάκη: Προειδοποίηση για την αγορά ρεύματος – Στήριξη στην πράσινη ενέργεια

Το μπαλάκι στην Κύπρο για τον GSI – Στο προσκήνιο οι άλλες διασυνδέσεις

