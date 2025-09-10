Ο επίμονος Μακρόν

Ο νέος πρωθυπουργός είναι εξίσου νεοφιλελεύθερος.

Μετά την κατάρρευση της κυβέρνησης Μπαϊρού, κυριαρχούσε η εκτίμηση ότι ο Γάλλος πρόεδρος Εμ. Μακρόν θα αναζητούσε τον επόμενο πρωθυπουργό στο χώρο της σοσιαλδημοκρατίας, σε μια προσπάθεια να εκτονωθεί η κοινωνική ένταση..

Όμως, επέλεξε έναν ομοϊδεάτη του, τον μέχρι τώρα υπουργό Άμυνας Σεμπαστιάν Λεκορνί, 39 χρόνων, με τον οποίο συμπορεύεται από το 2017 και ο οποίος συμμετέχει στην κυβέρνηση, αδιαλείπτως, τα τελευταία οκτώ χρόνια.

Το συμπέρασμα είναι ότι ο Μακρόν δεν επηρεάζεται από το κίνημα «Bloquons tout» («Ας μπλοκάρουμε τα πάντα»), που γεννήθηκε στα κοινωνικά δίκτυα, και θα συνεχίσει την προσπάθεια για προώθηση μέτρων λιτότητας.

Ούτε καν επικοινωνιακά δεν το διαπραγματεύεται, χωρίς να είναι καθόλου βέβαιο ότι η επιμονή του θα φέρει το αποτέλεσμα που επιδιώκει.

Α.Σ.