Ο Καστανίδης υποδέχεται με αγκάθια τον Ανδρουλάκη στη Θεσσαλονίκη

Ο Καστανίδης υποδέχεται με αγκάθια τον Ανδρουλάκη στη Θεσσαλονίκη
Κριτική για «κοινοτοπίες του ασήμαντου» χωρίς να κατονομάζει τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.

Ο Χάρης Καστανίδης δεν εξελέγη βουλευτής επειδή επέλεξε να κρατήσει την έδρα στην Α Θεσσαλονίκης ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Στις επόμενες εκλογές θα είναι υποψήφιος, όπως λένε στη στήλη τοπικά στελέχη της αξιωματικής αντιπολίτευσης, εφόσον δεν αποφασίσουν διαφορετικά στην Χαριλάου Τρικούπη.

Στο μεταξύ, ήδη έχουν ανακοινωθεί οι υποψηφιότητες στην ίδια εκλογική περιφέρεια των προερχόμενων από τον ΣΥΡΙΖΑ Ράνια Θρασκιά και Πέτρου Παππά, οι οποίο έχουν αναλάβει και ρόλο τομεάρχη για να ενισχυθούν.

Μέσα σε αυτή τη συνθήκη, διαβάζεται ως αιχμή προς την ηγεσία η ανάρτηση του Χάρη Καστανίδη στο Χ.

Οι μέρες κυλούν μες στη φθορά. Αυτοί που ευθύνονται για όσες ασχήμιες συμβαίνουν στον τόπο μας συμπεριφέρονται ως επιτήδειοι τρίτοι και εκείνοι που θέλουν να τους αντικαταστήσουν, με όσες «κοινοτοπίες του ασήμαντου» εκφωνούν, δείχνουν να μην καταλαβαίνουν που βρίσκονται.

Υπάρχουν, πάντως, στελέχη στο ΠΑΣΟΚ που απόλαυσαν την ανάρτηση του Χ. Καστανίδη.

Α.Σ.

