To μυστήριο με την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους

Η άδηλη «σωστή χρονική συγκυρία» στην οποία αναφέρθηκε ο Κ. Μητσοτάκης και για την οποία δεν ρωτά η αντιπολίτευση.

Ο πρωθυπουργός, στη συνέντευξη τύπου που έδωσε στο πλαίσιο της ΔΕΘ, προανήγγειλε, σαν να είναι κάτι απολύτως φυσικό, ότι «η Ελληνική Κυβέρνηση θα αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης».

Και συνέχισε: «Το ερώτημα είναι το πότε, το πώς και η χρονική συγκυρία που εμείς θα κρίνουμε ότι είναι η πιο σωστή προκειμένου να μπορέσουμε με τον τρόπο μας να δώσουμε μια παραπάνω ώθηση σε αυτό το οποίο θεωρώ ότι πρέπει να είναι ο τελικός σκοπός αυτής της προσπάθειας, που δεν είναι άλλος από μια λύση δύο κρατών».

Επειδή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Ν. Ανδρουλάκης, με επιστολή του στον Πρόεδρο της Βουλής Ν. Κακλαμάνη, έχει ζητήσει να διεξαχθεί ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας, για να επικαιροποιηθεί και να επιβεβαιωθεί το περιεχόμενο του ψηφίσματος του 2015 για την προώθηση της αναγνώρισης Κράτους της Παλαιστίνης από την Ελλάδα.

Επειδή Πλεύση Ελευθερίας, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά έχουν ταχθεί υπέρ της αναγνώρισης παλαιστινιακού κράτους άμεσα.

Επειδή ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν έχει προαναγγείλει ότι θα κάνει αυτό το βήμα στη Γ.Σ. του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη το τρίτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου.

Επειδή ανάλογες κινήσεις προγραμματίζονται από την Βρετανία, την Αυστραλία και άλλες δυτικές χώρες.

Χρήσιμο θα ήταν να τεθεί από την προοδευτική αντιπολίτευση το ερώτημα πότε θα είναι η κατάλληλη στιγμή, κατά την ανάλυση του Μεγάρου Μαξίμου, αφού έχουν αποφασίσει να κάνουν αυτό το βήμα, παρά τη στρατηγική συνεργασία με το Ισραήλ την οποία υπερασπίζονται, κάποιες φορές με πάθος (βλ. Φλωρίδη).

Α.Σ.