Ο Πληροφοριοδότης

To μυστήριο με την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους

To μυστήριο με την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους
Η άδηλη «σωστή χρονική συγκυρία» στην οποία αναφέρθηκε ο Κ. Μητσοτάκης και για την οποία δεν ρωτά η αντιπολίτευση.

Ο πρωθυπουργός, στη συνέντευξη τύπου που έδωσε στο πλαίσιο της ΔΕΘ, προανήγγειλε, σαν να είναι κάτι απολύτως φυσικό, ότι «η Ελληνική Κυβέρνηση θα αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης».

Και συνέχισε: «Το ερώτημα είναι το πότε, το πώς και η χρονική συγκυρία που εμείς θα κρίνουμε ότι είναι η πιο σωστή προκειμένου να μπορέσουμε με τον τρόπο μας να δώσουμε μια παραπάνω ώθηση σε αυτό το οποίο θεωρώ ότι πρέπει να είναι ο τελικός σκοπός αυτής της προσπάθειας, που δεν είναι άλλος από μια λύση δύο κρατών».

Επειδή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Ν. Ανδρουλάκης, με επιστολή του στον Πρόεδρο της Βουλής Ν. Κακλαμάνη, έχει ζητήσει να διεξαχθεί ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας, για να επικαιροποιηθεί και να επιβεβαιωθεί το περιεχόμενο του ψηφίσματος του 2015 για την προώθηση της αναγνώρισης Κράτους της Παλαιστίνης από την Ελλάδα.

Επειδή Πλεύση Ελευθερίας, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά έχουν ταχθεί υπέρ της αναγνώρισης παλαιστινιακού κράτους άμεσα.

Επειδή ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν έχει προαναγγείλει ότι θα κάνει αυτό το βήμα στη Γ.Σ. του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη το τρίτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου.

Επειδή ανάλογες κινήσεις προγραμματίζονται από την Βρετανία, την Αυστραλία και άλλες δυτικές χώρες.

Χρήσιμο θα ήταν να τεθεί από την προοδευτική αντιπολίτευση το ερώτημα πότε θα είναι η κατάλληλη στιγμή, κατά την ανάλυση του Μεγάρου Μαξίμου, αφού έχουν αποφασίσει να κάνουν αυτό το βήμα, παρά τη στρατηγική συνεργασία με το Ισραήλ την οποία υπερασπίζονται, κάποιες φορές με πάθος (βλ. Φλωρίδη).

Α.Σ.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

ΕΦΚΑ: Καθυστερήσεις στην καταβολή αναδρομικών - Τι πρέπει να κάνουν οι συνταξιούχοι

Προσωπική διαφορά: 200.000 οι ωφελούμενοι και όχι 671.000 - Έντονη διαμαρτυρία των συνταξιούχων

Τι αλλάζει στις φοροαπαλλαγές για τα κενά ακίνητα

Φοροελαφρύνσεις ΔΕΘ: Καλύπτουν λιγότερο από το 10% του ετήσιου κόστους ανατροφής ενός παιδιού

Μισθοί - Σχέσεις Εργασίας: Τα «ρεκόρ δεκαετιών» στην εργασία και η εφιαλτική πραγματικότητα για τους εργαζόμενους

Αποκάλυψη: Το έμφραγμα ίσως δεν οφείλεται στην υψηλή χοληστερίνη

Καρκίνος του πνεύμονα: Συνδυαστική θεραπεία πέτυχε - για πρώτη φορά - σημαντική αύξηση στο προσδόκιμο επιβίωσης

Γιατί τα αχλάδια είναι κλιμακτηριακά φρούτα – Πώς θα διαλέξετε τα καλύτερα

ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ: Η ανακοίνωση για τη λάθος μετάγγιση αίματος σε ασθενή

Διπλό μήνυμα Μητσοτάκη: Προειδοποίηση για την αγορά ρεύματος – Στήριξη στην πράσινη ενέργεια

Το μπαλάκι στην Κύπρο για τον GSI – Στο προσκήνιο οι άλλες διασυνδέσεις

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Μετά τη ΔΕΘ: Νέα σελίδα – Η στρατηγική Μητσοτάκη και η επιστροφή Τσίπρα

Νέα Αριστερά για ΦΠΑ: Αδιαφορία Μητσοτάκη να ενημερώσει για την απαράδεκτη πολιτική της ΝΔ

Τσουκαλάς: Ο πρωθυπουργός εμφανίστηκε χωρίς πυξίδα και σχέδιο

ΣΥΡΙΖΑ για το «δεν γνώριζα» του Μητσοτάκη: «Είχε ενημερωθεί η κυβέρνηση» - Η απάντηση της Κομισιόν

Φαρμακοποιοί του Κόσμου: Σεμινάριο εκμάθησης ΚΑΡΠΑ στις 5 Οκτωβρίου

Ρωσική επίθεση σε μονάδα παραγωγής ενέργειας στην περιφέρεια του Κιέβου

Γιατί τα αχλάδια είναι κλιμακτηριακά φρούτα – Πώς θα διαλέξετε τα καλύτερα

Η ΕΤΕπ χρηματοδοτεί έως €17,5 εκατ. για την ανάπτυξη δικτύου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων σε Ελλάδα και Κύπρο

Η ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕΒΕ λαμβάνει για 2η χρονιά την Πιστοποίηση Βιωσιμότητας ECOVADIS

Καρκίνος του πνεύμονα: Συνδυαστική θεραπεία πέτυχε - για πρώτη φορά - σημαντική αύξηση στο προσδόκιμο επιβίωσης

Verimpact: Διαδικτυακό εργαστήριο NEUROCLIMA Forum & Digital Tool Showcase

Αποκάλυψη: Το έμφραγμα ίσως δεν οφείλεται στην υψηλή χοληστερίνη

