Το μήνυμα του Πιερρακάκη με τους 35 βουλευτές

Το δείπνο ήταν σε γνώση του πρωθυπουργού, διοργανώθηκε από το οικονομικό επιτελείο, αλλά οι συνειρμοί είναι σαφείς!

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης είναι ένας από τους τελευταίους που θα αμφισβητήσει έστω και στο παραμικρό τον πρωθυπουργό.

Το δείπνο ωστόσο την Παρασκευή το βράδυ στη Θεσσαλονίκη προς τους 35 «γαλάζιους» βουλευτές της Βορείου Ελλάδας προκαλεί συνειρμούς.

Ακόμα και αν οργανώθηκε όχι προσωπικά μόνο από τον «τσάρο» της οικονομίας, αλλά από το σύνολο του οικονομικού επιτελείου, ακόμα και αν ήταν σε γνώση του πρωθυπουργού.

Μην έχετε καμία αμφιβολία, ο Κυριάκος Πιερρακάκης είναι «δελφίνος», με μεγάλη πέραση στη «γαλάζια» βάση, όπως έδειξαν και κάποιες μυστικές δημοσκοπήσεις του καλοκαιριού...

Β.Σκ.