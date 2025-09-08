Games
Το μήνυμα του Πιερρακάκη με τους 35 βουλευτές

Το δείπνο ήταν σε γνώση του πρωθυπουργού, διοργανώθηκε από το οικονομικό επιτελείο, αλλά οι συνειρμοί είναι σαφείς!

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης είναι ένας από τους τελευταίους που θα αμφισβητήσει έστω και στο παραμικρό τον πρωθυπουργό.

Το δείπνο ωστόσο την Παρασκευή το βράδυ στη Θεσσαλονίκη προς τους 35 «γαλάζιους» βουλευτές της Βορείου Ελλάδας προκαλεί συνειρμούς.

Ακόμα και αν οργανώθηκε όχι προσωπικά μόνο από τον «τσάρο» της οικονομίας, αλλά από το σύνολο του οικονομικού επιτελείου, ακόμα και αν ήταν σε γνώση του πρωθυπουργού.

Μην έχετε καμία αμφιβολία, ο Κυριάκος Πιερρακάκης είναι «δελφίνος», με μεγάλη πέραση στη «γαλάζια» βάση, όπως έδειξαν και κάποιες μυστικές δημοσκοπήσεις του καλοκαιριού...

Β.Σκ.

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

ΕΦΚΑ: Καθυστερήσεις στην καταβολή αναδρομικών - Τι πρέπει να κάνουν οι συνταξιούχοι

Προσωπική διαφορά: 200.000 οι ωφελούμενοι και όχι 671.000 - Έντονη διαμαρτυρία των συνταξιούχων

Τι αλλάζει στις φοροαπαλλαγές για τα κενά ακίνητα

Φοροελαφρύνσεις ΔΕΘ: Καλύπτουν λιγότερο από το 10% του ετήσιου κόστους ανατροφής ενός παιδιού

Μισθοί - Σχέσεις Εργασίας: Τα «ρεκόρ δεκαετιών» στην εργασία και η εφιαλτική πραγματικότητα για τους εργαζόμενους

Εξαδάκτυλος στο HS για ομιλία Μητσοτάκη: Ανησυχητική η διαχείριση του προσωπικού στο ΕΣΥ

Οι 5 ασθένειες που κορυφώνονται το φθινόπωρο

Οι 8 τροφές που προκαλούν φλεγμονή και πυροδοτούν τα αυτοάνοσα νοσήματα

Ομελέτα με σπανάκι και φέτα: Εύκολη και υγιεινή συνταγή

Διπλό μήνυμα Μητσοτάκη: Προειδοποίηση για την αγορά ρεύματος – Στήριξη στην πράσινη ενέργεια

Το μπαλάκι στην Κύπρο για τον GSI – Στο προσκήνιο οι άλλες διασυνδέσεις

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Ο Πιερρακάκης προειδοποιεί για εκπλήξεις στην ΔΕΘ: «Η ομιλία Μητσοτάκη δεν θα είναι συνηθισμένη»

ΠΑΣΟΚ: Δυστυχώς για τον κ. Πιερρακάκη τον διαψεύδουν οι αριθμοί και η αμείλικτη πραγματικότητα εκατομμυρίων Ελλήνων

Το δημογραφικό το «κρυφό χαρτί» της κυβέρνησης στη ΔΕΘ

Πιερρακάκης: Νέα μέτρα για τον παράνομο τζόγο - «Λουκέτα» και πιο αυστηρό πλαίσιο για internet cafe

Εξαδάκτυλος στο HS για ομιλία Μητσοτάκη: Ανησυχητική η διαχείριση του προσωπικού στο ΕΣΥ

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας εγκαινίασε το Περίπτερό του στην 89η ΔΕΘ

Ομελέτα με σπανάκι και φέτα: Εύκολη και υγιεινή συνταγή

Οι 8 τροφές που προκαλούν φλεγμονή και πυροδοτούν τα αυτοάνοσα νοσήματα

The Journey of Energy: Τεχνολογία, Θέαμα και Ενέργεια Από τη ΔΕΗ στη ΔΕΘ

Το μπαλάκι στην Κύπρο για τον GSI – Στο προσκήνιο οι άλλες διασυνδέσεις

Γιάννης Τριήρης: «Μαγική εικόνα» από Μητσοτάκη για την ωφέλεια των οικονομικών μέτρων της ΔΕΘ

Οι 5 ασθένειες που κορυφώνονται το φθινόπωρο

