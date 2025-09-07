Ο Μητσοτάκης και ο αγαπημένος στίχος του Σαμαρά

Ο Ελύτης «ενώνει» τον πρωθυπουργό με τον πρώην πρωθυπουργό.

«Κάνε ένα άλμα πιο γρήγορο από τη φθορά». Τον στίχο αυτό του Οδυσσέα Ελύτη, από την «Μαρία Νεφέλη», επικαλέστηκε ο Πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης για να περιγράψει το κοινωνικό αίτημα προς την κυβέρνηση, όπως ο ίδιος το αντιλαμβάνεται.

Ποιος ξέρει αν είχε υπόψη του ότι αυτός είναι ένας από τους αγαπημένους στίχους του Αντώνη Σαμαρά, τον οποίο έχει χρησιμοποιήσει αρκετές φορές σε ομιλίες του.

Το θυμήθηκαν, πάντως, βουλευτές της ΝΔ που ανήκουν στον κύκλο των σαμαροκαραμανλικών και βρήκαν ατυχή τη σύμπτωση. Χάθηκε ένας Σεφέρης;, διερωτώνται.

Α.Σ.