Πλήρης κάλυψη στον Χ. Δούκα από τον Κ. Τσουκαλά

Αν υπήρχαν κάποιες αμφιβολίες για το μέγεθος και την ποιότητα της στήριξης της Χαριλάου Τρικούπη προς τον Δήμαρχο Αθηναίων στην επίθεση που δέχεται από την κυβέρνηση για το άνοιγμα της Β. Ολγας, διαλύονται μετά τη συνέντευξη του εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ Κώστα Τσουκαλά στον ρ/σ Παραπολιτικά.

Μιλώντας στους Σωτήρη Ξενάκη και Βασίλη Σκουρή, τόνισε ότι ο Χάρης Δούκας θα κριθεί στο τέλος της θητείας του για το έργο του και αποδοκίμασε έντονα οποιεσδήποτε πολιτικές παρεμβάσεις τον εμποδίζουν να υλοποιήσει τις προεκλογικές του δεσμεύσεις με βάση τις οποίες πήρε την εντολή των δημοτών της Αθήνας.

Αφησε ασχολίαστες τις αιχμές του Π. Γερουλάνου εναντίον του Χ. Δούκα, ότι λόγω της διεκδίκησης της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ καθυστέρησε στα αυτοδιοικητικά, καθιστώντας σαφές ότι στην Χαριλάου Τρικούπη θέλουν να ρίξουν τους τόνους και να αποτρέψουν την εσωστρέφεια.

