Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ο Πληροφοριοδότης

Τι - κατάφεραν - και τι έδειξαν οι παρεμβάσεις Καιρίδη

Τι - κατάφεραν - και τι έδειξαν οι παρεμβάσεις Καιρίδη Φωτογραφία: Menelaos Myrillas / SOOC/ΑΡΧΕΙΟ
Τι επισημαίνει ο Βασίλης Χρονόπουλος σε ανάρτησή του.

Μια ενδιαφέρουσα ανάρτηση έκανε ο Βασίλης Χρονόπουλος, επιφανής νομικός. ειδικός σε θέματα μετανάστευσης και ασύλου, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και συχνός αρθρογράφος του Dnews, για τα όσα κατόρθωσε ο Δημήτρης Καιρίδης με τις παρεμβάσεις του στη Βουλή για το μεταναστευτικό.

«Ανάγκασε τον Πλεύρη να αλλάξει τη διάταξη των εξαιρετικών λόγων που ήταν από τις διατάξεις που αποτέλεσαν μέρος του επικοινωνιακού πακέτου του υπουργού τις προηγούμενες μέρες. Όλο αυτό έγινε σε «ζωντανή μετάδοση» και έδειξε πως ο νέος υπουργός είναι ανίσχυρος και η κυβερνητική παράταξη τα έχει κάπως χαμένα», αναφέρει ο Β. Χρονόπουλος.

Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

«Ο Καιρίδης ορίστηκε κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ για το σχέδιο νόμου Πλεύρη. Αντί να στηρίξει το σχέδιο νόμου, έκανε αντιπολίτευση. Σε διάφορες ρυθμίσεις του σχεδίου νόμου. Ανάγκασε τον Πλεύρη να αλλάξει τη διάταξη των εξαιρετικών λόγων που ήταν από τις διατάξεις που αποτέλεσαν μέρος του επικοινωνιακού πακέτου του υπουργού τις προηγούμενες μέρες. Όλο αυτό έγινε σε «ζωντανή μετάδοση» και έδειξε πως ο νέος υπουργός είναι ανίσχυρος και η κυβερνητική παράταξη τα έχει κάπως χαμένα. Κάποιοι άνθρωποι, προσωρινά τουλάχιστον, γλίτωσαν από τα χειρότερα».

{https://www.facebook.com/vassilis.chronopoulos/posts/10162938655277567?ref=embed_post}

Σωστές, ως συνήθως, οι επισημάνσεις του Βασίλη Χρονόπουλου...

Β.Σκ.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Σήμερα οι ανακοινώσεις για προσλήψεις 24.000 αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Σήμερα οι ανακοινώσεις για προσλήψεις 24.000 αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη στη ΔΕΘ 2025: «Κλείδωσε» το πακέτο 1,7 δισ. ευρώ

Οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη στη ΔΕΘ 2025: «Κλείδωσε» το πακέτο 1,7 δισ. ευρώ

Αυξημένες εισφορές για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες - Ποιες συντάξεις επηρεάζονται

Αυξημένες εισφορές για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες - Ποιες συντάξεις επηρεάζονται

Το μικροσκοπικό ψαροχώρι που απέχει μόλις 1,5 ώρα από την Αθήνα

Το μικροσκοπικό ψαροχώρι που απέχει μόλις 1,5 ώρα από την Αθήνα

Έρχονται αναδρομικά 27 μηνών για 50.000 απόστρατους και νέο μισθολόγιο στρατιωτικών

Έρχονται αναδρομικά 27 μηνών για 50.000 απόστρατους και νέο μισθολόγιο στρατιωτικών

Η Υγεία ως πολιτικό πεδίο: Από το μέλλον του ΕΣΥ μέχρι τις νέες κρίσεις

Η Υγεία ως πολιτικό πεδίο: Από το μέλλον του ΕΣΥ μέχρι τις νέες κρίσεις

Γλοιοβλάστωμα: Νέα μελέτη για τους όγκους του εγκεφάλου

Γλοιοβλάστωμα: Νέα μελέτη για τους όγκους του εγκεφάλου

Pilates: Οι 5 ασκήσεις για γράμμωση σε μπράτσα και κοιλιά

Pilates: Οι 5 ασκήσεις για γράμμωση σε μπράτσα και κοιλιά

Τα πλαστικά τάπερ βλάπτουν την υγεία σας - Οι υγιεινές επιλογές

Τα πλαστικά τάπερ βλάπτουν την υγεία σας - Οι υγιεινές επιλογές

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Σχετικά Άρθρα

Ο Χ. Δούκας στη Θεσσαλονίκη - απέναντι στον Κ. Μητσοτάκη, μακριά από τον Αλ. Τσίπρα

Ο Χ. Δούκας στη Θεσσαλονίκη - απέναντι στον Κ. Μητσοτάκη, μακριά από τον Αλ. Τσίπρα

Ο Πληροφοριοδότης
Δυο κόσμοι στο ΠΑΣΟΚ και μετά την 3η Σεπτέμβρη

Δυο κόσμοι στο ΠΑΣΟΚ και μετά την 3η Σεπτέμβρη

Πολιτική
Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας: «Άνθρακας» το αφήγημα της Μαύρης Βίβλου του ΠΑΣΟΚ

Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας: «Άνθρακας» το αφήγημα της Μαύρης Βίβλου του ΠΑΣΟΚ

Πολιτική
ΕΕ: Υπερψηφίστηκε η τροπολογία Αρναούτογλου κατά της παράνομης τουρκικής αλιείας

ΕΕ: Υπερψηφίστηκε η τροπολογία Αρναούτογλου κατά της παράνομης τουρκικής αλιείας

Πολιτική

NETWORK

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

ienergeia.gr
Νέα Αριστερά για GSI: Ένα έργο «στρατηγικής σημασίας» κινδυνεύει να αποδειχθεί πεδίο σκιών, αδιαφάνειας και κακοδιαχείρισης

Νέα Αριστερά για GSI: Ένα έργο «στρατηγικής σημασίας» κινδυνεύει να αποδειχθεί πεδίο σκιών, αδιαφάνειας και κακοδιαχείρισης

ienergeia.gr
Τα πλαστικά τάπερ βλάπτουν την υγεία σας - Οι υγιεινές επιλογές

Τα πλαστικά τάπερ βλάπτουν την υγεία σας - Οι υγιεινές επιλογές

healthstat.gr
Pilates: Οι 5 ασκήσεις για γράμμωση σε μπράτσα και κοιλιά

Pilates: Οι 5 ασκήσεις για γράμμωση σε μπράτσα και κοιλιά

healthstat.gr
Γιάννης Τριήρης: Πολεμικά «παιχνίδια» με το βλέμμα στην … καρέκλα

Γιάννης Τριήρης: Πολεμικά «παιχνίδια» με το βλέμμα στην … καρέκλα

ienergeia.gr
Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

ienergeia.gr
Γλοιοβλάστωμα: Νέα μελέτη για τους όγκους του εγκεφάλου

Γλοιοβλάστωμα: Νέα μελέτη για τους όγκους του εγκεφάλου

healthstat.gr
Χάρβαρντ: Οι κρέμες προσώπου που καταπολεμούν αποτελεσματικά τις λεπτές γραμμές

Χάρβαρντ: Οι κρέμες προσώπου που καταπολεμούν αποτελεσματικά τις λεπτές γραμμές

healthstat.gr