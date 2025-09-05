Τι - κατάφεραν - και τι έδειξαν οι παρεμβάσεις Καιρίδη

Τι επισημαίνει ο Βασίλης Χρονόπουλος σε ανάρτησή του.

Μια ενδιαφέρουσα ανάρτηση έκανε ο Βασίλης Χρονόπουλος, επιφανής νομικός. ειδικός σε θέματα μετανάστευσης και ασύλου, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και συχνός αρθρογράφος του Dnews, για τα όσα κατόρθωσε ο Δημήτρης Καιρίδης με τις παρεμβάσεις του στη Βουλή για το μεταναστευτικό.

Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

«Ο Καιρίδης ορίστηκε κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ για το σχέδιο νόμου Πλεύρη. Αντί να στηρίξει το σχέδιο νόμου, έκανε αντιπολίτευση. Σε διάφορες ρυθμίσεις του σχεδίου νόμου. Ανάγκασε τον Πλεύρη να αλλάξει τη διάταξη των εξαιρετικών λόγων που ήταν από τις διατάξεις που αποτέλεσαν μέρος του επικοινωνιακού πακέτου του υπουργού τις προηγούμενες μέρες. Όλο αυτό έγινε σε «ζωντανή μετάδοση» και έδειξε πως ο νέος υπουργός είναι ανίσχυρος και η κυβερνητική παράταξη τα έχει κάπως χαμένα. Κάποιοι άνθρωποι, προσωρινά τουλάχιστον, γλίτωσαν από τα χειρότερα».

Σωστές, ως συνήθως, οι επισημάνσεις του Βασίλη Χρονόπουλου...

