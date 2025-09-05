Blame game για την κρίση στις σχέσεις Αθήνας - Λευκωσίας

Πέρα από την προσπάθεια κάθε χώρας να καταλογίσει την ευθύνη για τους χειρισμούς στην άλλη, αναζητούνται οι υπαίτιοι και στο εσωτερικό των δύο κυβερνήσεων.

Η ανακοίνωση της ματαίωσης του έργου της ενεργειακής διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου, μονομερώς από την κυπριακή πλευρά, είναι εύλογο να προκαλεί δυσμενείς εντυπώσεις σε διεθνές επίπεδο, αμηχανία στην ΕΕ, ικανοποίηση στην Άγκυρα.

Γιατί είναι βέβαιο ότι υπήρξε κακή συνεννόηση, προβληματική επικοινωνία, ίσως και προσπάθεια παραπλάνησης και συσκότισης.

Σε ό,τι αφορά την ελληνική κυβέρνηση οι ΥΠΕΞ Γ. Γεραπετρίτης και ΥΠΕΝ Στ. Παπασταύρου δεν θα πρέπει να είναι πολύ καλά μεταξύ τους αυτές τις μέρες.

Α.Σ.