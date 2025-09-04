Τι θύμισε η «ηθική» του Νίκου Ανδρουλάκη

H φράση Ραγκούση.

Τουλάχιστον δέκα φορές αναφέρθηκε στην «ηθική» ο Νίκος Ανδρουλάκης για την επέπτειο της 3ης Σεπτεμβρίου όπως παρατήρησε η Αγγελική Σπανού εδώ. Και ομολογουμένως η επιλογή του κ. Ανδρουλάκη να προτάξει την «ηθική» προκάλεσε πολλά και διαφορετικά σχόλια. Βέβαια, ακόμα περισσότερα ήταν τα σχόλια όταν ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε στην «ηθική» αλλά και την «αξιακή επανάσταση»

Να γίνει η σημερινή επέτειος να «αφετηρία μιας νέας ηθικής και αξιακής επανάστασης, απέναντι στη διαφθορά, την παρακμή, την ατιμωρησία, την αλαζονεία ενός κλειστού συστήματος εξουσίας, του συστήματος του κ. Μητσοτάκη, που σπαταλά τις ευκαιρίες και υποθηκεύει το μέλλον τη χώρας» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τι θύμισε αυτή η φράση; Μα φυσικά το κείμενο – συμβολή στον προσυνεδριακό διάλογο που είχε γράψει ο υπεύθυνος για τον πολιτικό σχεδιασμό στην Κουμουνδούρου, Γιάννης Ραγκούσης, και το οποίο επειδή ήταν και το πρώτο που είχε κυκλοφορήσει δημόσια, είχε προκαλέσει συζήτηση στο εσωτερικό του κόμματος.

«Αξιακή και ηθική επανάσταση ή ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα βγει από την κρίση» ανέφερε τότε χαρακτηριστικά.

Μπ. Γ.