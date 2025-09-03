Games
Τι συμβαίνει με το καφενείο της Βουλής;

Τι συμβαίνει με το καφενείο της Βουλής; Φωτογραφία: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI
Ο πικρός καφές που παραλίγο να πιουν οι υπάλληλοι και οι εξωφρενικές ανατιμήσεις.

«Μαύρο» ποδαρικό έκαναν τη νέα σεζόν οι υπάλληλοι του κυλικείου και του εστιατορίου της Βουλής. Και αυτό γιατί ενώ εργάζονταν με σύμβαση αορίστου χρόνου κλήθηκαν από την ίδια διαχείριση, να δηλώσουν οικειοθελή αποχώρηση και να υπογράψουν νέες συμβάσεις ορισμένου χρόνου.

Με αυτή την εξέλιξη έχασαν το δικαίωμα της αποζημίωσης απόλυσης που θα έπρεπε να τους καταβληθεί εφόσον τους απέλυαν για να τους επαναπροσλάβουν με το νέο εργασιακό καθεστώς, ενώ με τη σύμβαση ορισμένου χρόνου απεμπολούν εργασιακά δικαιώματα, όπως αυτό της αυτοδίκαιης αποζημίωσης της απόλυσης.

Λόγω του θορύβου που δημιουργήθηκε στο Κοινοβούλιο – βουλευτές ετοίμαζαν παρεμβάσεις και έλεγαν πως «δεν είναι δυνατόν να καταπατούνται τα εργασιακά δικαιώματα στη Βουλή που νομοθετεί τα εργασιακά δικαιώματα» - παρενέβη ο Πρόεδρος της Βουλής και η διαχείριση ανακοίνωσε σήμερα στους εργαζόμενους κυλικείου και εστιατορίου πως θα επιστρέψουν στο καθεστώς των συμβάσεων αορίστου χρόνου.

Αυξήσεις «φωτιά»

Την ίδια ώρα, προ εκπλήξεως βρέθηκαν οι παροικούντες την κοινοβουλευτική Ιερουσαλήμ με την επιστροφή τους από τις θερινές τους διακοπές, αναφορικά με τις τιμές του κυλικείου και του εστιατορίου της Βουλής. Εργαζόμενοι στο Κοινοβούλιο και βουλευτές καλούνται πλέον να πληρώσουν τα ίδια προϊόντα με σημαντικές αυξήσεις που σε κάποιες περιπτώσεις φτάνουν ή πλησιάζουν και το 100%.

Για παράδειγμα, ένα λίτρο νερό από 80 λεπτά χρεώνεται πλέον 1,5 ευρώ, ένα κομμάτι κέικ από το 1 ευρώ σκαρφάλωσε στα 2 ευρώ, ο μονός ελληνικός καφές από 1 ευρώ πήγε στο 1,5, τα μοσχαρίσια μπιφτέκια από 8,10 έφτασαν τα 10 ευρώ, ενώ το ένα κουτάκι ξηρούς καρπούς από τα 0,3€ πήγε στο 1€.

Πληροφορίες λένε πως ο Ηπειρώτης επιχειρηματίας που «τρέχει» το κυλικείο και το εστιατόριο της Βουλής, κέρδισε και τον τελευταίο διαγωνισμό και όχι μόνο ανανέωσε τη θητεία του αλλά εξασφάλισε και τη διαχείριση του καφενείου του πρώτου ορόφου του Μεγάρου που επαναλειτουργεί μετά από το κλείσιμό του επί πανδημίας, καθώς και των κυλικείων σε Μποδοσάκειο και Καπνεργοστάσιο.

Α.Σ.

Συντάξεις: Ελεύθεροι επαγγελματίες με 40 χρόνια ασφάλισης για 800 ευρώ

ΔΥΠΑ: Απλήρωτοι χιλιάδες δικαιούχοι - Τι θα γίνει με την πληρωμή της επιδότησης 17.000 ευρώ

Ενοίκια στα ύψη: Πατάρια καταστημάτων έγιναν διαμερίσματα - Πόσο νοικιάζονται

Εξωδικαστικός: Η οικονομία αναπτύσσεται, αλλά οι ρυθμίσεις σκοντάφτουν

ΟΠΕΚΕΠΕ: Προβληματισμός για το σενάριο ποινικών διώξεων «γαλάζιων» βουλευτών, ενόψει ΔΕΘ

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Αλτσχάιμερ και Πάρκινσον: Ελλείψεις σε βιταμίνες και πεπτικές διαταραχές αυξάνουν τον κίνδυνο

Τζελ νυχιών: Απόφαση της ΕΕ απαγορεύει πλήρως την χρήση της ουσίας TPO

Ογκολόγος: Τα 6 «αθώα» συμπτώματα του καρκίνου που δεν πρέπει ποτέ να αγνοούν οι άνδρες

Αιφνίδια βαρηκοϊα: Το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει ο Σάκης Κατσούλης

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη: Η πτώση της χονδρικής να φανεί στους λογαριασμούς ρεύματος Σεπτεμβρίου

Καύσωνας και τουρισμός ανέβασαν τη ζήτηση ρεύματος τον Ιούλιο – Κερδισμένοι και χαμένοι στη λιανική

