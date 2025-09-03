Τι συμβαίνει με το καφενείο της Βουλής;

Ο πικρός καφές που παραλίγο να πιουν οι υπάλληλοι και οι εξωφρενικές ανατιμήσεις.

«Μαύρο» ποδαρικό έκαναν τη νέα σεζόν οι υπάλληλοι του κυλικείου και του εστιατορίου της Βουλής. Και αυτό γιατί ενώ εργάζονταν με σύμβαση αορίστου χρόνου κλήθηκαν από την ίδια διαχείριση, να δηλώσουν οικειοθελή αποχώρηση και να υπογράψουν νέες συμβάσεις ορισμένου χρόνου.

Με αυτή την εξέλιξη έχασαν το δικαίωμα της αποζημίωσης απόλυσης που θα έπρεπε να τους καταβληθεί εφόσον τους απέλυαν για να τους επαναπροσλάβουν με το νέο εργασιακό καθεστώς, ενώ με τη σύμβαση ορισμένου χρόνου απεμπολούν εργασιακά δικαιώματα, όπως αυτό της αυτοδίκαιης αποζημίωσης της απόλυσης.

Λόγω του θορύβου που δημιουργήθηκε στο Κοινοβούλιο – βουλευτές ετοίμαζαν παρεμβάσεις και έλεγαν πως «δεν είναι δυνατόν να καταπατούνται τα εργασιακά δικαιώματα στη Βουλή που νομοθετεί τα εργασιακά δικαιώματα» - παρενέβη ο Πρόεδρος της Βουλής και η διαχείριση ανακοίνωσε σήμερα στους εργαζόμενους κυλικείου και εστιατορίου πως θα επιστρέψουν στο καθεστώς των συμβάσεων αορίστου χρόνου.

Αυξήσεις «φωτιά»

Την ίδια ώρα, προ εκπλήξεως βρέθηκαν οι παροικούντες την κοινοβουλευτική Ιερουσαλήμ με την επιστροφή τους από τις θερινές τους διακοπές, αναφορικά με τις τιμές του κυλικείου και του εστιατορίου της Βουλής. Εργαζόμενοι στο Κοινοβούλιο και βουλευτές καλούνται πλέον να πληρώσουν τα ίδια προϊόντα με σημαντικές αυξήσεις που σε κάποιες περιπτώσεις φτάνουν ή πλησιάζουν και το 100%.

Για παράδειγμα, ένα λίτρο νερό από 80 λεπτά χρεώνεται πλέον 1,5 ευρώ, ένα κομμάτι κέικ από το 1 ευρώ σκαρφάλωσε στα 2 ευρώ, ο μονός ελληνικός καφές από 1 ευρώ πήγε στο 1,5, τα μοσχαρίσια μπιφτέκια από 8,10 έφτασαν τα 10 ευρώ, ενώ το ένα κουτάκι ξηρούς καρπούς από τα 0,3€ πήγε στο 1€.

Πληροφορίες λένε πως ο Ηπειρώτης επιχειρηματίας που «τρέχει» το κυλικείο και το εστιατόριο της Βουλής, κέρδισε και τον τελευταίο διαγωνισμό και όχι μόνο ανανέωσε τη θητεία του αλλά εξασφάλισε και τη διαχείριση του καφενείου του πρώτου ορόφου του Μεγάρου που επαναλειτουργεί μετά από το κλείσιμό του επί πανδημίας, καθώς και των κυλικείων σε Μποδοσάκειο και Καπνεργοστάσιο.

Α.Σ.