Ωμή παραβίαση του Συντάγματος και κερδοσκοπική ασυδοσία κατά την λειτουργία των ιδιωτικών ΑΕΙ

Συνεχίζεται το θρίλερ με τα ιδιωτικά ΑΕΙ. Με τη διαφορά ότι αυτή τη φορά υπάρχει πλέον και προσωπική ευθύνη του υφυπουργού Παιδείας. Ο κ. Νίκος Παπαϊωάννου, έμπειρος Πανεπιστημιακός και πρώην Πρύτανης του ΑΠΘ, επιτρέπει στα ιδιωτικά ΑΕΙ να λειτουργούν χωρίς χώρους (κτιριακούς -εργαστηριακούς κ.λπ) και χωρίς εγκεκριμένα προγράμματα και να προσκαλούν για εγγραφές τους μελλοντικούς τους φοιτητές;

Αφήνει απροστάτευτα τα παιδιά και τους γονείς τους χωρίς προηγουμένως τα ιδιωτικά ΑΕΙ να έχουν εγκεκριμένα προγράμματα από το Υπουργείο Παιδείας;

Πρόκειται για… fast track παραβίαση του Συντάγματος αλλά και έμπρακτη απόδειξη της αναξιοπιστίας και της πλήρους κατάρρευσης του όλου «Επιτελικού Κράτους» Μητσοτάκη – Γεραπετρίτη.

Υ.Γ. Και να σκεφθεί κανείς ότι όλα αυτά γίνονται ενώ δεν έχει ακόμη δημοσιευτεί -μόνο μια μικρή περίληψη- το πλήρες κείμενο της περί ιδιωτικών ΑΕΙ απόφασης της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Πόσο το ΣτΕ να συντηρεί αυτή την απαράδεκτη εκκρεμότητα; Και πόσο ακόμη θα σιωπούν οι Πρυτάνεις των δημόσιων ΑΕΙ της Χώρας;

