Πρόβλημα Παρασκευαΐδη στο ΠΑΣΟΚ

Σε διαδικτυακή σύσκεψη μεταξύ βουλευτών του ΠΑΣΟΚ για το ν/σ Πλεύρη, το οποίο θα καταψηφίσει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο βουλευτής Λέσβου Π. Παρασκευαϊδης μίλησε για το μεταναστευτικό με τρόπο που δεν συνάδει για προοδευτικό κόμμα.

Οπως μετέφεραν στη στήλη δύο βουλευτές που εκλέγονται στην ηπειρωτική Ελλάδα, αναφέρθηκε στον κίνδυνο διχοτόμησης της Λέσβου από τον Ερντογάν που θα δημιουργήσει μουσουλμανικό κρατίδιο...

Οι ίδιες πηγές υποστηρίζουν ότι για το λόγο αυτό δεν του δόθηκε η δυνατότητα να μιλήσει από το βήμα της Βουλής, ενώ ο ίδιος το ήθελε.

Για την Χαριλάου Τρικούπη είναι ανακουφιστικό ότι όλα αυτά δεν ειπώθηκαν δημόσια. Αν όμως ειπώθηκαν, όπως επιμένουν οι πηγές της στήλης, υπάρχει πρόβλημα.

Α.Σ.