Η «φθινοπωρινή σύναξις των διαφωνούντων» στη βάφτιση της κόρης Πάνα

Στη βάφτιση της κορούλας του βουλευτή Χαλκιδικής Απόστολου Πάνα παραβρέθηκε ένα μεγάλο μέρος των διαφωνούντων βουλευτών και στελεχών με τον Νίκο Ανδρουλάκη.
Στη Χαλκιδική βρέθηκαν μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, η Ευαγγεία Λιακούλη, ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, ο Αχμέτ Ιλχάν, αλλά και η Χριστίνα Σταρακά.
Το παρόν έδωσε και ο Παύλος Γερουλάνος που όμως κάποια στιγμή αποχώρησε, αλλά και ο Πέτρος Παππάς που μεταγράφηκε στο ΠΑΣΟΚ από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Να θυμίσουμε πως αρχικά ο Απόστολος Πάνας υπήρξε από τους φανατικότερους υποστηρικτές του Ν. Ανδρουλάκη.
Τ.Τε.