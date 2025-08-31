Το δημογραφικό το «κρυφό χαρτί» της κυβέρνησης στη ΔΕΘ

Και πρώτη δημόσια αντιπαράθεση με το ΠΑΣΟΚ που θίγει το θέμα με ημερίδα στην εκδήλωση για την 3η του Σεπτέμβρη.

Τα μέτρα για την αντιμετώπιση του δημογραφικού θα αποτελούν το «δυνατό χαρτί» της κυβέρνησης στη ΔΕΘ.

Η ιδέα ανήκε στον «τσάρο της οικονομίας» Κυριάκο Πιερρακάκη, λόγω και της οξύτητας του προβλήματος (βλέπετε τα έως τώρα «θριαμβευτικά» μέτρα της κυβέρνησης υπήρξαν όχι μόνο επικοινωνιακά, ήταν και ...αστεία), αλλά και επειδή εκτιμήθηκε πως το ποσό που θα διατεθεί δεν έχει νόημα να διανεμηθεί με τη λογική «λίγα σε όλους», αλλά «ένα σεβαστό ποσό» σε συγκεκριμένα εκλογικά κοινά.

Το δημογραφικό όμως θα είναι το θέμα που θα θίξει και το ΠΑΣΟΚ σε ειδική εκδήλωση την ημέρα της 3ης του Σεπτέμβρη, την προσεχή Τετάρτη.

Η πρώτη μεγάλη σύγκριση των δυο κομμάτων στη νέα πολιτική σεζόν που μπαίνουμε από αύριο...

Β.Σκ.