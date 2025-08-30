Σιωπή στην Χ. Τρικούπη για τη σύγκρουση Δούκα-κυβέρνησης

Ό,τι και να πει ένα κομματικό στέλεχος δεν αναπληρώνει το κενό μιας κεντρικής τοποθέτησης που, εν προκειμένω, δεν έχει γίνει.

Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι το ΠΑΣΟΚ δεν έχει αντιδράσει, ούτε με μια διεκπεραιωτική ανακοίνωση, για να υποστηρίξει τον Δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα απέναντι στις επιθέσεις που δέχεται από τρία υπουργεία για το άνοιγμα της Β. Ολγας.

Το γεγονός επισημάνθηκε στη στήλη από βουλευτή της ΝΔ που προσπαθεί να καταλάβει τι ακριβώς συμβαίνει δεδομένου ότι από την πλευρά της κυβέρνησης συντηρείται η ένταση για το συγκεκριμένο ζήτημα.

Ο Θ. Γλαβίνας, μέλος του Συντονιστικού Πολιτικού Κέντρου του ΠΑΣΟΚ, συμμετέχοντας σε σχετική συζήτηση στο ΟΡΕΝ, υπερασπίστηκε τον Χ. Δούκα αλλά πάντως σε χαμηλότερους τόνους από όσο ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γ. Καραμέρος.

