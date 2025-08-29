Σε ρυθμό ΔΕΘ ο ΣΥΡΙΖΑ

Οι συναντήσεις και οι περιοδείες.

Συναντήσεις με ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ, εκπροσώπους επιμελητηρίων θα έχει στις αρχές της επόμενης εβδομάδας ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος.

Την Τετάρτη, το απόγευμα, θα συνεδριάσει η Πολιτική Γραμματεία, για πρώτη φορά μετά τις διακοπές, και την Πέμπτη ο Σ. Φάμελλος θα ανέβει στην Θεσσαλονίκη, όπου θα συναντηθεί με παραγωγικούς φορείς.

Στη συνέχεια, θα πραγματοποιήσει περιοδεία σε Ημαθία και Πέλλα. Δηλαδή, θα βρίσκεται στη βόρεια Ελλάδα όταν ο Αλέξης Τσίπρας θα μιλήσει στο συνέδριο του Economist στην Θεσσαλονίκη (5/9) και ο πρωθυπουργός στο Βελλίδειο (6/9).

Το διήμερο του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ στην ΔΕΘ είναι στις 10-11 Σεπτεμβρίου και θα προετοιμαστεί για τη συνέντευξη τύπου που θα δώσει αφού ακούσει τον πρώην πρωθυπουργό και τον Κ. Μητσοτάκη.

Α.Σ.