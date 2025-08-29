Games
Σε ρυθμό ΔΕΘ ο ΣΥΡΙΖΑ

Σε ρυθμό ΔΕΘ ο ΣΥΡΙΖΑ
Οι συναντήσεις και οι περιοδείες.

Συναντήσεις με ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ, εκπροσώπους επιμελητηρίων θα έχει στις αρχές της επόμενης εβδομάδας ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος.

Την Τετάρτη, το απόγευμα, θα συνεδριάσει η Πολιτική Γραμματεία, για πρώτη φορά μετά τις διακοπές, και την Πέμπτη ο Σ. Φάμελλος θα ανέβει στην Θεσσαλονίκη, όπου θα συναντηθεί με παραγωγικούς φορείς.

Στη συνέχεια, θα πραγματοποιήσει περιοδεία σε Ημαθία και Πέλλα. Δηλαδή, θα βρίσκεται στη βόρεια Ελλάδα όταν ο Αλέξης Τσίπρας θα μιλήσει στο συνέδριο του Economist στην Θεσσαλονίκη (5/9) και ο πρωθυπουργός στο Βελλίδειο (6/9).

Το διήμερο του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ στην ΔΕΘ είναι στις 10-11 Σεπτεμβρίου και θα προετοιμαστεί για τη συνέντευξη τύπου που θα δώσει αφού ακούσει τον πρώην πρωθυπουργό και τον Κ. Μητσοτάκη.

Α.Σ.

ΔΕΘ 2025: Γιατί οι φορολογικές ελαφρύνσεις δεν αρκούν

Σπίτι μου ΙΙΙ: Νέο πρόγραμμα στέγασης για νέους με αλλαγές στην παλαιότητα

Δεύτερη... νιότη για ακίνητα του '70 και του '80: Πλέον πρωταγωνιστούν και πωλούνται πανάκριβα

Επίσημο: Πότε πληρώνεται το επίδομα 100 ευρώ

Εισόδημα χωρίς πτυχίο: Αυτά τα επαγγέλματα φέρνουν 6ψήφιες αποδοχές

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Eurostat: Πρώτη η Ελλάδα στις ακάλυπτες οδοντιατρικές ανάγκες

Λίπος στο συκώτι: Τα «σιωπηλά» σημάδια στις γυναίκες – Ο ρόλος της εμμηνόπαυσης

Καρκίνος παχέος εντέρου: Πόσο μπρόκολο να τρώτε την ημέρα για μέγιστη προστασία

Οι 6 τροφές που είναι φυσικά πλούσιες σε κρεατίνη

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Από τη Τζια μέχρι το Άγιο Όρος – Τα 43 νέα έργα του ΔΕΔΔΗΕ ως το 2030

ΔΕΔΔΗΕ: Νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τις ρευματοκλοπές – Στόχος ο υπερδιπλασιασμός των ελέγχων

