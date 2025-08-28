Πρώτη φορά ΔΕΘ για τον Στ. Κασελάκη

Το καλοκαίρι ο Στ. Κασελάκης έκανε χαμηλή πτήση επικοινωνιακά και θα προσπαθήσει να εκπλήξει στη Θεσσαλονίκη.

Ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας θα δώσει συνέντευξη τύπου στο πλαίσιο της ΔΕΘ το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου. Το προηγούμενο βράδυ θα μιλήσει στο Βελλίδειο και θα είναι η πρώτη φορά που με την ιδιότητα του πολιτικού αρχηγού θα βρεθεί εκεί.

Μπορεί να αξιοποιήσει το χρόνο του στην Θεσσαλονίκη για να εγκαινιάσει γραφεία του κόμματος του στην πόλη, για να συζητήσει με πολίτες και αυτοδιοικητικούς παράγοντες.

Το καλοκαίρι ο Στ. Κασελάκης έκανε χαμηλή πτήση επικοινωνιακά και θα προσπαθήσει να εκπλήξει στη ΔΕΘ για να κερδίσει τα περισσότερα δυνατά λεπτά δημοσιότητας προκειμένου να ξαναμπει στο πολιτικό παιχνίδι ως βασικός.

Α.Σ.