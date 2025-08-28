Games
Πρώτη φορά ΔΕΘ για τον Στ. Κασελάκη

Πρώτη φορά ΔΕΘ για τον Στ. Κασελάκη Φωτογραφία: ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI/AΡΧΕΙΟ
Το καλοκαίρι ο Στ. Κασελάκης έκανε χαμηλή πτήση επικοινωνιακά και θα προσπαθήσει να εκπλήξει στη Θεσσαλονίκη.

Ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας θα δώσει συνέντευξη τύπου στο πλαίσιο της ΔΕΘ το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου. Το προηγούμενο βράδυ θα μιλήσει στο Βελλίδειο και θα είναι η πρώτη φορά που με την ιδιότητα του πολιτικού αρχηγού θα βρεθεί εκεί.

Μπορεί να αξιοποιήσει το χρόνο του στην Θεσσαλονίκη για να εγκαινιάσει γραφεία του κόμματος του στην πόλη, για να συζητήσει με πολίτες και αυτοδιοικητικούς παράγοντες.

Το καλοκαίρι ο Στ. Κασελάκης έκανε χαμηλή πτήση επικοινωνιακά και θα προσπαθήσει να εκπλήξει στη ΔΕΘ για να κερδίσει τα περισσότερα δυνατά λεπτά δημοσιότητας προκειμένου να ξαναμπει στο πολιτικό παιχνίδι ως βασικός.

Με... πιστοποιητικό φερεγγυότητας οι ενοικιάσεις σπιτιών

Πλειστηριασμοί ακινήτων: Οι οφειλέτες χωρίς προστασία πρώτης κατοικίας

Κοινωνικό μέρισμα 250 ευρώ: Αυτά είναι τα δύο σενάρια για να αλλάξουν οι δικαιούχοι

ΔΥΠΑ: Βγήκαν τα αποτελέσματα για τα voucher βιβλίων, ξεκινούν οι ενστάσεις

Περπάτημα ή Τρέξιμο: Ποιο είναι πιο ωφέλιμο για την υγεία σύμφωνα με ειδικούς

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Ραντεβού με το… κιάλι στα νοσοκομεία της Κρήτης

Χυμός παντζαριού: Μειώνει την αρτηριακή πίεση και βοηθά στην υγιή γήρανση

Πώς θα ξανακοιμηθείτε αν ξυπνήσατε στη μέση της νύχτας

Οι καλύτερες επιλογές σωματικής άσκησης για όσους είναι άνω των 50

Από τη Τζια μέχρι το Άγιο Όρος – Τα 43 νέα έργα του ΔΕΔΔΗΕ ως το 2030

ΔΕΔΔΗΕ: Νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τις ρευματοκλοπές – Στόχος ο υπερδιπλασιασμός των ελέγχων

Φθηνότερη ενέργεια και κίνητρα για πράσινη μετάβαση ζητά η αγορά

Στην... πρίζα το καλώδιο Κρήτης- Αττικής- Το κέρδος για τα νοικοκυριά

ΡΑΑΕΥ: «Πράσινο φως» στον ΔΕΔΔΗΕ για επενδύσεις 3 δις έως το 2028- Στο επίκεντρο οι έξυπνοι μετρητές

Αρνητικές τιμές ρεύματος και χαμηλή χονδρική – «Σήμα» για φθηνότερα τιμολόγια τον Σεπτέμβριο

Νίκος Ανδρουλάκης: «Η κυβέρνηση λειτουργεί με ανήθικους και σκοτεινούς όρους»

Νέα παράταση στην αναστολή ΦΠΑ στα ακίνητα θα ανακοινωθεί στη ΔΕΘ

Μπαράζ συσκέψεων Φαμελλου με φορείς ενόψει ΔΕΘ

Κοντογεώργης για ΔΕΘ: Φοροαπαλλαγές για τη μεσαία τάξη και ενίσχυση της οικογένειας

Οι καλύτερες επιλογές σωματικής άσκησης για όσους είναι άνω των 50

ΥΠΕΝ: Παράταση διαβούλευσης για την αξιοποίηση Απορριμματογενών Ενεργειακών Πρώτων Υλών από Αστικά Στερεά Απόβλητα

Πώς θα ξανακοιμηθείτε αν ξυπνήσατε στη μέση της νύχτας

Το Κέντρο Αειφορίας (CSE) γιορτάζει 20 χρόνια Ηγεσίας στην Βιώσιμη Ανάπτυξη στο Τόκυο

Διαρροή Φυσικού Αερίου στο πάρκινγκ του αεροδρομίου «Ελ. Βενιζέλος»

Ραντεβού με το… κιάλι στα νοσοκομεία της Κρήτης

Οι ενεργειακές συμφωνίες μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας στο επίκεντρο της επίσκεψης Γουίτκοφ στην Μόσχα

Χυμός παντζαριού: Μειώνει την αρτηριακή πίεση και βοηθά στην υγιή γήρανση

