Οι Ανεξάρτητες Αρχές που ξεχάστηκαν

Η βαθύτερη αιτία συνδέεται με τη διάθεση της κυβέρνησης να τις ελέγξει, έχοντας ταλαιπωρηθεί από τους προηγούμενους επικεφαλής (πχ τον Χρ. Ράμμο).

Τρεις Ανεξάρτητες Αρχές παραμένουν ακέφαλες: Η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η Αρχή Διασφάλισης Απορρήτου των Επικοινωνιών και ο Συνήγορος του Πολίτη.

Ο λόγος βρίσκεται στην αδυναμία εξασφάλισης της αναγκαίας πλειοψηφίας των τριών/πέμπτων στη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής.

Από την πλευρά της αντιπολίτευσης, το θέμα θα υπενθυμιστεί σύντομα.

Α.Σ.