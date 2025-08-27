Games
Οι Ανεξάρτητες Αρχές που ξεχάστηκαν

Οι Ανεξάρτητες Αρχές που ξεχάστηκαν Φωτογραφία: Konstantinos Tsakalidis /ΑΡΧΕΙΟ/ SOOC
Η βαθύτερη αιτία συνδέεται με τη διάθεση της κυβέρνησης να τις ελέγξει, έχοντας ταλαιπωρηθεί από τους προηγούμενους επικεφαλής (πχ τον Χρ. Ράμμο).

Τρεις Ανεξάρτητες Αρχές παραμένουν ακέφαλες: Η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η Αρχή Διασφάλισης Απορρήτου των Επικοινωνιών και ο Συνήγορος του Πολίτη.

Ο λόγος βρίσκεται στην αδυναμία εξασφάλισης της αναγκαίας πλειοψηφίας των τριών/πέμπτων στη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής.

Και η βαθύτερη αιτία συνδέεται με τη διάθεση της κυβέρνησης να τις ελέγξει, έχοντας ταλαιπωρηθεί από τους προηγούμενους επικεφαλής (πχ τον Χρ. Ράμμο).

Από την πλευρά της αντιπολίτευσης, το θέμα θα υπενθυμιστεί σύντομα.

Α.Σ.

ΕΕΔΑ για ναυάγιο Πύλου: Να σεβαστεί το κράτος τον συνταγματικά κατοχυρωμένο ρόλο των Ανεξάρτητων Αρχών

Ο Βερβεσός και 5 πρώην πρόεδροι του ΔΣΑ καταγγέλλουν τις αντικαταστάσεις στην ΑΔΑΕ

Συνταγματική η ειδική αποζημίωση στα μέλη των Ανεξάρτητων Αρχών που είναι συνταξιούχοι

Γεννηματά: Βγάλτε και τους δικούς σας κομματικούς από όλες τις ανεξάρτητες Αρχές

