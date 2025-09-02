«Τρίποντο» Ανδρουλάκη για τις Ανεξάρτητες Αρχές

Ο αιφνιδιασμός του Μαξίμου.

Αιφνιδιάστηκαν στο Μέγαρο Μαξίμου με το αίτημα του Ν. Ανδρουλάκη προς τον Πρόεδρο της Βουλής να προχωρήσει σε ανοιχτή πρόσκληση ενδιαφέροντος με περιγραφή των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων για την κάλυψη των κενών θέσεων των προέδρων στις συνταγματικά προβλεπόμενες Ανεξάρτητες Αρχές – μετά από διαβούλευση στη Διάσκεψη των Προέδρων και σχετική απόφαση.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της στήλης, μετά την ΔΕΘ θα πρότειναν πρόσωπα για τουλάχιστον δύο Ανεξάρτητες Αρχές που είναι ακέφαλες και η παρέμβαση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ τους δυσκολεύει γιατί δεν θα είναι εύκολο να επιχειρηματολογήσουν για να δικαιολογήσουν την απόρριψη της πρότασής του.

ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά, το πιθανότερο, θα υποστηρίξουν την πρόταση της αξιωματικής αντιπολίτευσης και αυτό θα δημιουργήσει ακόμη μεγαλύτερη πολιτική φόρτιση γύρω από το συγκεκριμένο ζήτημα.

Τη λέξη «τρίποντο» για την πρωτοβουλία αυτή του Ν. Ανδρουλάκη την είπε στη στήλη εσωκομματικός του αντίπαλος.

Α.Σ.