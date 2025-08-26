Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ο Πληροφοριοδότης

Μπαράζ συσκέψεων Φαμελλου με φορείς ενόψει ΔΕΘ

Μπαράζ συσκέψεων Φαμελλου με φορείς ενόψει ΔΕΘ
Από τις 4 έως τις 6 Σεπτεμβρίου, ο Σωκράτης Φαμελλος αναμένεται να μεταβεί στη Θεσσαλονίκη για να συνεχίσει τις συσκέψεις με παραγωγικούς φορείς και εργαζόμενους.

Αλλεπάλληλες συσκέψεις αναμένεται να έχει το επόμενο διάστημα ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ με εκπροσώπους κοινωνικών φορέων ενόψει της ΔΕΘ.

Τις τρεις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιήσει ραντεβού στα γραφεία της Κουμουνδούρου. Έπειτα, από τις 4 έως τις 6 Σεπτεμβρίου, ο Σωκράτης Φαμελλος αναμένεται να μεταβεί στη Θεσσαλονίκη για να συνεχίσει τις συσκέψεις με παραγωγικούς φορείς και εργαζόμενους, ενώ δεν θα χάσει την ευκαιρία να μεταβεί και σε όμορους δήμους για να πραγματοποιήσει σύντομες περιοδείες.

Όλα δείχνουν ότι στην Κουμουνδούρου δεν έχουν κατεβάσει τα μολύβια αναμένοντας απλά το τι θα πει ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά προσπαθούν να προετοιμάσουν ένα συνολικό πρόγραμμα που θα δίνει διέξοδο στην κοινωνική πλειοψηφία.

Μπ.Γ.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Εργασιακό νομοσχέδιο: Tι αλλάζει σε χρόνο εργασίας, ωράριο, συμβάσεις και φθηνότερες υπερωρίες

Εργασιακό νομοσχέδιο: Tι αλλάζει σε χρόνο εργασίας, ωράριο, συμβάσεις και φθηνότερες υπερωρίες

Πώς μπορούν να βγουν στη σύνταξη οι μακροχρόνια άνεργοι

Πώς μπορούν να βγουν στη σύνταξη οι μακροχρόνια άνεργοι

Ακυρώσεις φόρων και νέες ρυθμίσεις: Τι προβλέπεται για χιλιάδες φορολογουμένους

Ακυρώσεις φόρων και νέες ρυθμίσεις: Τι προβλέπεται για χιλιάδες φορολογουμένους

Λιγότερα διαθέσιμα διαμερίσματα για φοιτητές σε όλη τη χώρα

Λιγότερα διαθέσιμα διαμερίσματα για φοιτητές σε όλη τη χώρα

ΑΑΔΕ: Έρχονται αυτοματοποιημένα πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις

ΑΑΔΕ: Έρχονται αυτοματοποιημένα πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Τι «προβλέπει» τον αυτισμό στα παιδιά – Γιατί έχουν αυξηθεί οι διαγνώσεις

Τι «προβλέπει» τον αυτισμό στα παιδιά – Γιατί έχουν αυξηθεί οι διαγνώσεις

Τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά του Σεπτεμβρίου

Τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά του Σεπτεμβρίου

Φάρμακο που μειώνει κατά 96% τον κίνδυνο της μόλυνσης από τον HIV εγκρίθηκε στην Ευρώπη HIV – Χορηγείται κάθε 2 χρόνια

Φάρμακο που μειώνει κατά 96% τον κίνδυνο της μόλυνσης από τον HIV εγκρίθηκε στην Ευρώπη HIV – Χορηγείται κάθε 2 χρόνια

Καλοκαίρι και φροντίδα της ευαίσθητης περιοχής: Τι πρέπει να γνωρίζεις

Καλοκαίρι και φροντίδα της ευαίσθητης περιοχής: Τι πρέπει να γνωρίζεις

Φθηνότερη ενέργεια και κίνητρα για πράσινη μετάβαση ζητά η αγορά

Φθηνότερη ενέργεια και κίνητρα για πράσινη μετάβαση ζητά η αγορά

Στην... πρίζα το καλώδιο Κρήτης- Αττικής- Το κέρδος για τα νοικοκυριά

Στην... πρίζα το καλώδιο Κρήτης- Αττικής- Το κέρδος για τα νοικοκυριά

ΡΑΑΕΥ: «Πράσινο φως» στον ΔΕΔΔΗΕ για επενδύσεις 3 δις έως το 2028- Στο επίκεντρο οι έξυπνοι μετρητές

ΡΑΑΕΥ: «Πράσινο φως» στον ΔΕΔΔΗΕ για επενδύσεις 3 δις έως το 2028- Στο επίκεντρο οι έξυπνοι μετρητές

Αρνητικές τιμές ρεύματος και χαμηλή χονδρική – «Σήμα» για φθηνότερα τιμολόγια τον Σεπτέμβριο

Αρνητικές τιμές ρεύματος και χαμηλή χονδρική – «Σήμα» για φθηνότερα τιμολόγια τον Σεπτέμβριο

Ειδικό ταμείο για τα αιολικά ζητά η WindEurope- «Κλειδί» για ενεργειακή ασφάλεια και επαναβιομηχάνιση

Ειδικό ταμείο για τα αιολικά ζητά η WindEurope- «Κλειδί» για ενεργειακή ασφάλεια και επαναβιομηχάνιση

Πώς οι Ευρωπαίοι καταναλωτές μπορούν να θωρακιστούν στη νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Πώς οι Ευρωπαίοι καταναλωτές μπορούν να θωρακιστούν στη νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Σχετικά Άρθρα

Κοντογεώργης για ΔΕΘ: Φοροαπαλλαγές για τη μεσαία τάξη και ενίσχυση της οικογένειας

Κοντογεώργης για ΔΕΘ: Φοροαπαλλαγές για τη μεσαία τάξη και ενίσχυση της οικογένειας

Πολιτική
Δυο ακόμη διαφωνίες για ΠΑΣΟΚ - ΣΥΡΙΖΑ

Δυο ακόμη διαφωνίες για ΠΑΣΟΚ - ΣΥΡΙΖΑ

Ο Πληροφοριοδότης
Αντιρρήσεις στο ΠΑΣΟΚ για τα «ψίχουλα»

Αντιρρήσεις στο ΠΑΣΟΚ για τα «ψίχουλα»

Ο Πληροφοριοδότης
Ο πληθωρισμός «ταΐζει» τα δημόσια ταμεία - Στο 11% του ΑΕΠ τα έσοδα από τον ΦΠΑ στην Ελλάδα, στο 7,5% στην ΕΕ

Ο πληθωρισμός «ταΐζει» τα δημόσια ταμεία - Στο 11% του ΑΕΠ τα έσοδα από τον ΦΠΑ στην Ελλάδα, στο 7,5% στην ΕΕ

Οικονομία

NETWORK

H Lidl Ελλάς δεσμεύεται για την καταπολέμηση της σπατάλης τροφίμων ευαισθητοποιώντας το ευρύ κοινό με στόχο ένα καλύτερο αύριο

H Lidl Ελλάς δεσμεύεται για την καταπολέμηση της σπατάλης τροφίμων ευαισθητοποιώντας το ευρύ κοινό με στόχο ένα καλύτερο αύριο

ienergeia.gr
Γιατί οι άνδρες ζουν λιγότερο από τις γυναίκες

Γιατί οι άνδρες ζουν λιγότερο από τις γυναίκες

healthstat.gr
Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Αττική και περιοχές της Στ. Ελλάδας, Κρήτης, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Αττική και περιοχές της Στ. Ελλάδας, Κρήτης, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου

ienergeia.gr
Τα 8 ποτήρια δεν είναι αρκετά: Πόσο νερό πρέπει να πίνετε την ημέρα, ανάλογα με το φύλο σας

Τα 8 ποτήρια δεν είναι αρκετά: Πόσο νερό πρέπει να πίνετε την ημέρα, ανάλογα με το φύλο σας

healthstat.gr
Τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά του Σεπτεμβρίου

Τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά του Σεπτεμβρίου

healthstat.gr
Τι «προβλέπει» τον αυτισμό στα παιδιά – Γιατί έχουν αυξηθεί οι διαγνώσεις

Τι «προβλέπει» τον αυτισμό στα παιδιά – Γιατί έχουν αυξηθεί οι διαγνώσεις

healthstat.gr
Αλλαγές στο Ενεργειακό Προφίλ της Ελλάδας τον Ιούλιο – Αύξηση Τιμής Ηλεκτρισμού και Μείωση Τιμής Φυσικού Αερίου

Αλλαγές στο Ενεργειακό Προφίλ της Ελλάδας τον Ιούλιο – Αύξηση Τιμής Ηλεκτρισμού και Μείωση Τιμής Φυσικού Αερίου

ienergeia.gr
Φωτοβολταϊκό ισχύος 500KW εγκαθιστά η Δ.Ε.Υ.Α. Κοζάνης σε περιοχή της Τ.Κ. Καρυδίτσας

Φωτοβολταϊκό ισχύος 500KW εγκαθιστά η Δ.Ε.Υ.Α. Κοζάνης σε περιοχή της Τ.Κ. Καρυδίτσας

ienergeia.gr