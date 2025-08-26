Μπαράζ συσκέψεων Φαμελλου με φορείς ενόψει ΔΕΘ

Από τις 4 έως τις 6 Σεπτεμβρίου, ο Σωκράτης Φαμελλος αναμένεται να μεταβεί στη Θεσσαλονίκη για να συνεχίσει τις συσκέψεις με παραγωγικούς φορείς και εργαζόμενους.

Αλλεπάλληλες συσκέψεις αναμένεται να έχει το επόμενο διάστημα ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ με εκπροσώπους κοινωνικών φορέων ενόψει της ΔΕΘ.

Τις τρεις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιήσει ραντεβού στα γραφεία της Κουμουνδούρου. Έπειτα, από τις 4 έως τις 6 Σεπτεμβρίου, ο Σωκράτης Φαμελλος αναμένεται να μεταβεί στη Θεσσαλονίκη για να συνεχίσει τις συσκέψεις με παραγωγικούς φορείς και εργαζόμενους, ενώ δεν θα χάσει την ευκαιρία να μεταβεί και σε όμορους δήμους για να πραγματοποιήσει σύντομες περιοδείες.

Όλα δείχνουν ότι στην Κουμουνδούρου δεν έχουν κατεβάσει τα μολύβια αναμένοντας απλά το τι θα πει ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά προσπαθούν να προετοιμάσουν ένα συνολικό πρόγραμμα που θα δίνει διέξοδο στην κοινωνική πλειοψηφία.

Μπ.Γ.