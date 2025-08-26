Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ο Πληροφοριοδότης

Με 4 Μαύρες Βίβλους το ΠΑΣΟΚ

Με 4 Μαύρες Βίβλους το ΠΑΣΟΚ Φωτογραφία: ΒΑΣΙΛΗΣ ΡΕΜΠΑΠΗΣ/EUROKINISSI
Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα παρουσιάσει τη Λευκή Βίβλο, δηλαδή το οικονομικό πρόγραμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Την επόμενη εβδομάδα το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα παρουσιάσει τέσσερις Μαύρες Βίβλους για το κυβερνητικό έργο.

Στόχος είναι η αποδόμηση του «πακέτου» που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στην ΔΕΘ, πριν ανέβει στο βήμα του Βελλιδείου, στις 6 Σεπτεμβρίου, με την ανάδειξη των κυβερνητικών ευθυνών για την εκτίναξη της ακρίβειας, για το στεγαστικό πρόβλημα, για τη δυσκολία πρόσβασης στον τραπεζικό δανεισμό των μικρομεσαίων, για την ασυδοσία των funds.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα παρουσιάσει τη Λευκή Βίβλο, δηλαδή το οικονομικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, όπως το έχουν «βαφτίσει» στην Χαριλάου Τρικούπη, όταν θα ανέβει ο ίδιος στην Θεσσαλονίκη, στις 13 Σεπτεμβρίου.

Α.Σ.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Στη ΔΕΘ ξανά εξαγγελίες για φοροελαφρύνσεις στις οικογένειες με δύο παιδιά

Στη ΔΕΘ ξανά εξαγγελίες για φοροελαφρύνσεις στις οικογένειες με δύο παιδιά

Αναδρομικά συνταξιούχων: Τα ποσά που δίνονται σήμερα, τι ώρα καταβάλλονται

Αναδρομικά συνταξιούχων: Τα ποσά που δίνονται σήμερα, τι ώρα καταβάλλονται

ΕΕΤΑΑ Παιδικοί Σταθμοί ΕΣΠΑ: Ξεκινούν οι ενστάσεις - Όλη η διαδικασία

ΕΕΤΑΑ Παιδικοί Σταθμοί ΕΣΠΑ: Ξεκινούν οι ενστάσεις - Όλη η διαδικασία

Συντάξεις Σεπτεμβρίου: Τι ώρα σήμερα η πληρωμή

Συντάξεις Σεπτεμβρίου: Τι ώρα σήμερα η πληρωμή

Ωνάσεια Σχολεία: Ξεκινούν οι αιτήσεις πρόσληψης για αναπληρωτές, οι ημερομηνίες

Ωνάσεια Σχολεία: Ξεκινούν οι αιτήσεις πρόσληψης για αναπληρωτές, οι ημερομηνίες

Υπουργική απόφαση: Ποια οχήματα απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας

Υπουργική απόφαση: Ποια οχήματα απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

«Μαύρο» το πρώτο επτάμηνο για το ΕΣΥ - «Αιμορραγία» από τις παραιτήσεις (Πίνακες)

«Μαύρο» το πρώτο επτάμηνο για το ΕΣΥ - «Αιμορραγία» από τις παραιτήσεις (Πίνακες)

Η διατροφή που πρέπει να ακολουθήσετε αν υπάρχει Αλτσχάιμερ στην οικογένειά σας

Η διατροφή που πρέπει να ακολουθήσετε αν υπάρχει Αλτσχάιμερ στην οικογένειά σας

Πότε οι άφθες μπορούν να υποδηλώνουν υποψία καρκίνου

Πότε οι άφθες μπορούν να υποδηλώνουν υποψία καρκίνου

Μέχρι πόσες φορές το χρόνο μπορείτε να βάφετε τα μαλλιά σας για να μη θέσετε σε κίνδυνο την υγεία σας

Μέχρι πόσες φορές το χρόνο μπορείτε να βάφετε τα μαλλιά σας για να μη θέσετε σε κίνδυνο την υγεία σας

Φθηνότερη ενέργεια και κίνητρα για πράσινη μετάβαση ζητά η αγορά

Φθηνότερη ενέργεια και κίνητρα για πράσινη μετάβαση ζητά η αγορά

Στην... πρίζα το καλώδιο Κρήτης- Αττικής- Το κέρδος για τα νοικοκυριά

Στην... πρίζα το καλώδιο Κρήτης- Αττικής- Το κέρδος για τα νοικοκυριά

ΡΑΑΕΥ: «Πράσινο φως» στον ΔΕΔΔΗΕ για επενδύσεις 3 δις έως το 2028- Στο επίκεντρο οι έξυπνοι μετρητές

ΡΑΑΕΥ: «Πράσινο φως» στον ΔΕΔΔΗΕ για επενδύσεις 3 δις έως το 2028- Στο επίκεντρο οι έξυπνοι μετρητές

Αρνητικές τιμές ρεύματος και χαμηλή χονδρική – «Σήμα» για φθηνότερα τιμολόγια τον Σεπτέμβριο

Αρνητικές τιμές ρεύματος και χαμηλή χονδρική – «Σήμα» για φθηνότερα τιμολόγια τον Σεπτέμβριο

Ειδικό ταμείο για τα αιολικά ζητά η WindEurope- «Κλειδί» για ενεργειακή ασφάλεια και επαναβιομηχάνιση

Ειδικό ταμείο για τα αιολικά ζητά η WindEurope- «Κλειδί» για ενεργειακή ασφάλεια και επαναβιομηχάνιση

Πώς οι Ευρωπαίοι καταναλωτές μπορούν να θωρακιστούν στη νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Πώς οι Ευρωπαίοι καταναλωτές μπορούν να θωρακιστούν στη νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Σχετικά Άρθρα

Δυο ακόμη διαφωνίες για ΠΑΣΟΚ - ΣΥΡΙΖΑ

Δυο ακόμη διαφωνίες για ΠΑΣΟΚ - ΣΥΡΙΖΑ

Ο Πληροφοριοδότης
Αντιρρήσεις στο ΠΑΣΟΚ για τα «ψίχουλα»

Αντιρρήσεις στο ΠΑΣΟΚ για τα «ψίχουλα»

Ο Πληροφοριοδότης
Τι θα γίνει με τις τρεις έδρες που έχασαν οι «Σπαρτιάτες»

Τι θα γίνει με τις τρεις έδρες που έχασαν οι «Σπαρτιάτες»

Ο Πληροφοριοδότης
Όχι σε αλλαγή του εκλογικού νόμου από την αντιπολίτευση

Όχι σε αλλαγή του εκλογικού νόμου από την αντιπολίτευση

Ο Πληροφοριοδότης

NETWORK

Πότε οι άφθες μπορούν να υποδηλώνουν υποψία καρκίνου

Πότε οι άφθες μπορούν να υποδηλώνουν υποψία καρκίνου

healthstat.gr
Στην... πρίζα το καλώδιο Κρήτης- Αττικής- Το κέρδος για τα νοικοκυριά

Στην... πρίζα το καλώδιο Κρήτης- Αττικής- Το κέρδος για τα νοικοκυριά

ienergeia.gr
Η πιο υγιεινή συνταγή για φανουρόπιτα με ελαιόλαδο – Χωρίς ζάχαρη

Η πιο υγιεινή συνταγή για φανουρόπιτα με ελαιόλαδο – Χωρίς ζάχαρη

healthstat.gr
Γ.Γεραπετρίτης: Υπό οποιαδήποτε συνθήκη, η Ελλάδα δεν πρόκειται να δεχθεί παραβίαση κυριαρχικών δικαιωμάτων

Γ.Γεραπετρίτης: Υπό οποιαδήποτε συνθήκη, η Ελλάδα δεν πρόκειται να δεχθεί παραβίαση κυριαρχικών δικαιωμάτων

ienergeia.gr
Φθηνότερη ενέργεια και κίνητρα για πράσινη μετάβαση ζητά η αγορά

Φθηνότερη ενέργεια και κίνητρα για πράσινη μετάβαση ζητά η αγορά

ienergeia.gr
Γιάννης Τριήρης: Τι ΔΕΝ θα έχει το «καλάθι» του Μητσοτάκη στη ΔΕΘ

Γιάννης Τριήρης: Τι ΔΕΝ θα έχει το «καλάθι» του Μητσοτάκη στη ΔΕΘ

ienergeia.gr
Η διατροφή που πρέπει να ακολουθήσετε αν υπάρχει Αλτσχάιμερ στην οικογένειά σας

Η διατροφή που πρέπει να ακολουθήσετε αν υπάρχει Αλτσχάιμερ στην οικογένειά σας

healthstat.gr
«Μαύρο» το πρώτο επτάμηνο για το ΕΣΥ - «Αιμορραγία» από τις παραιτήσεις (Πίνακες)

«Μαύρο» το πρώτο επτάμηνο για το ΕΣΥ - «Αιμορραγία» από τις παραιτήσεις (Πίνακες)

healthstat.gr