Με 4 Μαύρες Βίβλους το ΠΑΣΟΚ

Την επόμενη εβδομάδα το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα παρουσιάσει τέσσερις Μαύρες Βίβλους για το κυβερνητικό έργο.
Στόχος είναι η αποδόμηση του «πακέτου» που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στην ΔΕΘ, πριν ανέβει στο βήμα του Βελλιδείου, στις 6 Σεπτεμβρίου, με την ανάδειξη των κυβερνητικών ευθυνών για την εκτίναξη της ακρίβειας, για το στεγαστικό πρόβλημα, για τη δυσκολία πρόσβασης στον τραπεζικό δανεισμό των μικρομεσαίων, για την ασυδοσία των funds.
Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα παρουσιάσει τη Λευκή Βίβλο, δηλαδή το οικονομικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, όπως το έχουν «βαφτίσει» στην Χαριλάου Τρικούπη, όταν θα ανέβει ο ίδιος στην Θεσσαλονίκη, στις 13 Σεπτεμβρίου.
