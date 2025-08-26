Με 4 Μαύρες Βίβλους το ΠΑΣΟΚ

Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα παρουσιάσει τη Λευκή Βίβλο, δηλαδή το οικονομικό πρόγραμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Την επόμενη εβδομάδα το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα παρουσιάσει τέσσερις Μαύρες Βίβλους για το κυβερνητικό έργο.

Στόχος είναι η αποδόμηση του «πακέτου» που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στην ΔΕΘ, πριν ανέβει στο βήμα του Βελλιδείου, στις 6 Σεπτεμβρίου, με την ανάδειξη των κυβερνητικών ευθυνών για την εκτίναξη της ακρίβειας, για το στεγαστικό πρόβλημα, για τη δυσκολία πρόσβασης στον τραπεζικό δανεισμό των μικρομεσαίων, για την ασυδοσία των funds.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα παρουσιάσει τη Λευκή Βίβλο, δηλαδή το οικονομικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, όπως το έχουν «βαφτίσει» στην Χαριλάου Τρικούπη, όταν θα ανέβει ο ίδιος στην Θεσσαλονίκη, στις 13 Σεπτεμβρίου.

Α.Σ.