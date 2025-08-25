Η «απάντηση» του Αλέξη Τσίπρα στον Παύλο Μαρινάκη

Η ανάρτηση Τσίπρα μετά την επίθεση του κυβερνητικού εκπροσώπου.

Με μία ανάρτηση, στην οποία παραπέμπει στα όσα είπε στη συνέντευξη που παραχώρησε στη Le Monde, έδωσε ο Αλέξης Τσίπρας έμμεση απάντηση στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη, μετά την επίθεση που εξαπέλυσε στον πρώην πρωθυπουργό.

Στην ανάρτηση, ο Αλέξης Τσίπρας υπενθυμίζει τις δηλώσεις του στη γαλλική εφημερίδα σχετικά για την αναδιάρθρωση του χρέους, την επιβάρυνση των πλουσιότερων από την κυβέρνησή του με το βάρος της λιτότητας, την τρέχουσα ανάπτυξη που «ωφελεί μόνο μια μειοψηφία» και την επιστροφή «σε μια γενικευμένη διαφθορά».

{https://www.facebook.com/tsiprasalexis/posts/pfbid02dyQxKReWXj9Bbvjwz6jHb1mRaJhw4Q7RDJ98vCiQjSJREkFegVUdrEL5RUwYNiJyl}

Νωρίτερα σήμερα, Δευτέρα, κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών, ο Παύλος Μαρινάκης μίλησε για «ματωμένα πλεονάσματα» του ΣΥΡΙΖΑ. Επίσης, σχολιάζοντας τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα, είπε μεταξύ άλλων ότι «Στον μόνον που έχει λείψει ο κ. Τσίπρας είναι στους 17.000 βαρυποινίτες, εγκληματίες, βιαστές, δολοφόνους, εμπόρους ναρκωτικών που αποφυλακίστηκαν επί των ημερών του με τις αλλαγές που είχαν κάνει, τους περίφημους νόμους που είχαν περάσει, την αλλαγή του Ποινικού Κώδικα. Ήταν η ευτυχέστερη περίοδος για τους έγκλειστους των φυλακών».