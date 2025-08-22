...Και ο Χαρίτσης στο «διαβάστηκε»

Παρόλο που η σχέση του με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ είναι πολύ καλή.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς έχουν αποκτήσει πια σχέση εμπιστοσύνης. Ετσι, όταν ο Φάμελλος είπε στον Χαρίτση ότι ακόμη δεν έχει καταφέρει να μιλήσει με τον Νίκο Ανδρουλάκη, προσφέρθηκε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς να τον αναζητήσει και αυτός. Αλλά ούτε εκείνος είχε καλύτερη τύχη, παρόλο που η σχέση του με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ είναι πολύ καλή.

Ο Αλέξης Χαρίτσης έχει ήδη ζητήσει δημόσια να γίνει συζήτηση στη Βουλή για τις διεθνείς εξελίξεις και συζητά με τον Σωκράτη Φάμελλο τι άλλο μπορεί να γίνει για να πιεστεί η κυβέρνηση να πάρει απόσταση από το Ισραήλ και να προχωρήσει στην αναγνώριση ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους.

Τις επόμενες μέρες θα το συζητήσουμε και με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου που «είναι μέσα».

Α.Σ.