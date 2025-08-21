Μπράβο Υπουργέ: Από 14.5% στο 21.6% το ποσοστό όσων δεν έχουν πρόσβαση στο ΕΣΥ

...και επί υπουργίας σας όλα αυτά.

Χθες η ανακοίνωση της Eurostat έφερε αναστάτωση στην κυβέρνηση και στο υπ. Υγείας. Μάλιστα ο κ. Γεωργιάδης σε ανάρτησή του, το βράδυ της Τετάρτης, έδωσε στη δημοσιότητα στοιχεία της Eurostat για το 2022, ενώ έκανε αναφορά και για το 2019.

{https://x.com/adonisgeorgiadi/status/1958240376310878398}

Ας δούμε όμως λίγο καλύτερα τα στοιχεία του 2022 συγκριτικά με αυτά του 2024. Αυτά, δηλαδή, που έφερε ξανά στο φως ο κ. Γεωργιάδης.

-Τα άτομα στην Ελλάδα (το 2022 και επί υπουργίας Θάνου Πλεύρη) που χρειάζονταν ιατρικές εξετάσεις και δεν μπόρεσαν να τις λάβουν λόγω οικονομικών αιτιών, μεγάλων λιστών αναμονής ή απόστασης ήταν το 16,7%. Στο ίδιο ερώτημα για το 2024 (υπουργίας Άδ. Γεωργιάδη), η Eurostat, μας λέει ότι το αντίστοιχο ποσοστό εκτοξεύθηκε στο 21,9%(!). Αύξηση 5,2% (!)

«Πάρτε το σχετικό», που έλεγε και ο Ευάγγελος Βενιζέλος: ΕΔΩ

Επί υπουργίας σας δεν έγιναν αυτά; Πώς λοιπόν ένας στους πέντε Έλληνες έμεινε χωρίς την απαραίτητη ιατρική φροντίδα; Φταίνε οι «έμποροι της μιζέριας»;

ΥΓ: Ιδιαίτερα εύστοχη η ανάρτηση του Στέφανου Παραστατίδη από το ΠΑΣΟΚ με τίτλο: «Το τίμημα της αλαζονείας», που έσωσε το… ευλογημένο ΕΣΥ.

{https://www.facebook.com/stefanos.parastatidis/posts/pfbid0wpHbCUwLKD5wLYQzGctys2HPPt5fwQQWc4SVaRRXrF64uneEKSpfSNzNYfTuHQ1Dl}

Κ. Σ.