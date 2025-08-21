Games
Μπράβο Υπουργέ: Από 14.5% στο 21.6% το ποσοστό όσων δεν έχουν πρόσβαση στο ΕΣΥ

Μπράβο Υπουργέ: Από 14.5% στο 21.6% το ποσοστό όσων δεν έχουν πρόσβαση στο ΕΣΥ
...και επί υπουργίας σας όλα αυτά.

Χθες η ανακοίνωση της Eurostat έφερε αναστάτωση στην κυβέρνηση και στο υπ. Υγείας. Μάλιστα ο κ. Γεωργιάδης σε ανάρτησή του, το βράδυ της Τετάρτης, έδωσε στη δημοσιότητα στοιχεία της Eurostat για το 2022, ενώ έκανε αναφορά και για το 2019.

Ας δούμε όμως λίγο καλύτερα τα στοιχεία του 2022 συγκριτικά με αυτά του 2024. Αυτά, δηλαδή, που έφερε ξανά στο φως ο κ. Γεωργιάδης.

-Τα άτομα στην Ελλάδα (το 2022 και επί υπουργίας Θάνου Πλεύρη) που χρειάζονταν ιατρικές εξετάσεις και δεν μπόρεσαν να τις λάβουν λόγω οικονομικών αιτιών, μεγάλων λιστών αναμονής ή απόστασης ήταν το 16,7%. Στο ίδιο ερώτημα για το 2024 (υπουργίας Άδ. Γεωργιάδη), η Eurostat, μας λέει ότι το αντίστοιχο ποσοστό εκτοξεύθηκε στο 21,9%(!). Αύξηση 5,2% (!)

«Πάρτε το σχετικό», που έλεγε και ο Ευάγγελος Βενιζέλος: ΕΔΩ

Επί υπουργίας σας δεν έγιναν αυτά; Πώς λοιπόν ένας στους πέντε Έλληνες έμεινε χωρίς την απαραίτητη ιατρική φροντίδα; Φταίνε οι «έμποροι της μιζέριας»;

ΥΓ: Ιδιαίτερα εύστοχη η ανάρτηση του Στέφανου Παραστατίδη από το ΠΑΣΟΚ με τίτλο: «Το τίμημα της αλαζονείας», που έσωσε το… ευλογημένο ΕΣΥ.

Κ. Σ.

