Business & pleasure για τον Δουδωνή

Ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτης Δουδωνής δεν έκανε ακριβώς διακοπές. Ή μάλλον έκανε ταυτόχρονα διακοπές και προεκλογική προετοιμασία. Αυτό σημαίνει ότι διάλεξε για τη θερινή του απόδραση την Λέσβο, όπου, όπως όλα δείχνουν, θα είναι υποψήφιος βουλευτής στις επόμενες εκλογές.

Όπως μας μετέφερε η πηγή της στήλης στην Μυτιλήνη, διέσχισε αρκετές φορές το νησί, από τον Μόλυβο μέχρι την Αγιάσο και από την Συκαμινιά μέχρι την Ερεσό. Χθες εντοπίστηκε στο χωριό Βατούσα, σε φεστιβάλ παραδοσιακής μουσικής.

Τη Δευτέρα, πάντως, που θα επισκεφθεί το νησί ο υπουργός Μετανάστευσης Θ. Πλεύρης δεν θα είναι εκεί.

Όπως έχουμε ξαναπεί, ο Ανδρουλάκης έχει επιβάλει «επιστροφή στα θρανία» σε όλους στις 25/8.

Α.Σ.