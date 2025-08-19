Η ομιλία που θέλει να ξεχάσει ο Κυρ. Μητσοτάκης

Οταν ο Κυρ.Μητσοτάκης έλεγε: Ο Πούτιν δεν θα τα καταφέρει στην Ουκρανία. Δεν πρέπει να τα καταφέρει.

Στο μέτωπο της Ουκρανίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα θέλει στο μέλλον να ξεχάσει πολλά.

Προς το παρόν είναι βέβαιο πως θέλει να ξεχάσει την ομιλία του στο Κογκρέσο. Εκεί, με τη θερμή υποδοχή, που κάποιοι μόνο που δεν ζήτησαν να γκρεμιστούν τα τείχη -όπως στην Αρχαία Ελλάδα με τους Ολυμπιονίκες- όταν θα επέστρεφε στη χώρα.

Θυμίζουμε τι έλεγε μεταξύ άλλων:

-Αφελώς αγνοήσαμε τα προειδοποιητικά σημάδια που αναβόσβηναν με κόκκινο. Και σχεδόν αγνοήσαμε ακόμη και τις ενέργειες της Ρωσίας στη Συρία και την προσάρτηση της Κριμαίας. Τώρα ξέρουμε ότι κάναμε λάθος.

-Και πήραμε θέση. Κατηγορηματικά. Στεκόμαστε στο πλευρό της Ουκρανίας απέναντι στην επιθετικότητα του Putin. Στείλαμε ανθρωπιστική βοήθεια. Στηρίξαμε τους Ουκρανούς με όπλα για να τους βοηθήσουμε να υπερασπιστούν την πατρίδα τους.

-Ο κ. Putin προσπαθεί να δημιουργήσει έναν κόσμο στον οποίο μόνο το ισχυρό κράτος μπορεί να ασκεί εξουσία, όχι το μικρό. Δεν θα τα καταφέρει. Δεν πρέπει να τα καταφέρει.

Θέλετε και άλλα;

{https://www.youtube.com/watch?v=YmXV9HRZR-E}

Τ.Τε.